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Aktüel

Anız yangını Nizip'te elektrik kesintisine neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-01 15:25:47 -
Anız yangını Nizip'te elektrik kesintisine neden oldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan anız yangını ilçenin tamamında elektrik kesintisine neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Dutlu Mahallesi yakınlarındaki boş bir arazide çıkan anız yangını, ilçeye enerji sağlayan ana hatların olduğu alana sıçradı.

Enerji hattının hasar gördüğü yangın nedeniyle ilçenin tamamında elektrik kesintisi yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, TEDAŞ ekipleri ise zarar gören hatta bakım ve onarım çalışması başlattı.

Çalışmaların halen devam ettiği yangınla ilgili jandarma inceleme başlattı.

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