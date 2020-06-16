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Aktüel

Anız yangını ikamete sıçramadan söndürüldü

Adıyaman’da, anız yangını ikamete sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 16:24:36 -
Anız yangını ikamete sıçramadan söndürüldü

Adıyaman’da, anız yangını ikamete sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Mara Mahallesi 1333 Sokakta bilinmeyen nedenlerden dolayı anız yangını çıktı. Yangına müdahale eden mahalle sakinlerinin söndürme çalışmaları yetersiz kalınca itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası anız yangını, Hüseyin T’ye ait ikamete sıçramadan söndürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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