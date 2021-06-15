Anıtkabir’e gidenlere sudan fazlası verilmesin! Bu öneri Mustafa Kemal’in partisi diye övünen CHP’den

Anıtkabir içerisinde bulunan büfeye yıllar boyu itiraz etmeyen CHP, yine vatandaşı mağdur edecek bir talepte bulundu.

Ziyaretçilerin ‘su’dan başka bir şey almasını istemedi

Kabrin içerisindeki büfeye itiraz etmeyen CHP, pandemi döneminde daha hijyenik olması nedeniyle vatandaşların kullanımına sunulan otomatlardan rahatsız oldu. Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, otomatların kaldırılması için mektup yazdı.

Hakverdi’nin yazdığı mektupta, “Son günlerde Anıtkabir yerleşkesi içerisine gelişigüzel yerleştirilen hem Atatürk'ün anısına, hem de Anıtkabir'in tarihi ve mimari dokusuna uymayan ticari otomatlar, kamuoyunda rahatsızlık yaratmıştır. Ülkemizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna gelerek ziyaret etmek isteyen herkesin insani ihtiyaçlarına daha uygun çözüm bulunması ve özellikle içme suyunun ziyaretçilere ücretsiz olarak uygun yerlerde dağıtılması yönünde çalışmanın yapılmasını saygılarımla arz/talep ederim.” ifadeleri kullanıldı.

CHP’nin bu talebi gerçekleşirse ziyaretçiler sudan başka bir şey alamayacak.