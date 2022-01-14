Anıtkabir'de Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay görevden alındı! İşte yeni yeri
Anıtkabir'de Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert, görevden alınarak Hakkari Yüksekova'ya tayin edildi.
Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Anıtkabir'i ziyarete gitti.
Siyahlar içinde gittiği Anıtkabir'de yağmur altında tekerlekli sandalyeyle ziyaretini gerçekleştiren Bülent Ersoy, kendisine şemsiye tutan asker nedeniyle gündem oldu.
Kendisine şemsiye tutan asker nedeniyle gelen tepkiler üzerine Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Görevden alındı
Üniformalı subayla ilgili başlatılan incelemenin ardından Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert, Anıtkabir'deki görevinden alındı.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve takım komutanı görevinden alınmıştır." denildi.
Hakkari'ye tayin oldu
Albay Hakan Osman Sert, Anıtkabir Komutanlığı'ndan alınarak Hakkari Yüksekova’ya görevlendirildi.