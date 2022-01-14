  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Anıtkabir'de Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay görevden alındı! İşte yeni yeri
Gündem

Anıtkabir'de Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay görevden alındı! İşte yeni yeri

Anıtkabir'de Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert, görevden alınarak Hakkari Yüksekova'ya tayin edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 14:46:00 -
Anıtkabir'de Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay görevden alındı! İşte yeni yeri

Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Anıtkabir'i ziyarete gitti.

Siyahlar içinde gittiği Anıtkabir'de yağmur altında tekerlekli sandalyeyle ziyaretini gerçekleştiren Bülent Ersoy, kendisine şemsiye tutan asker nedeniyle gündem oldu.

Kendisine şemsiye tutan asker nedeniyle gelen tepkiler üzerine Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Görevden alındı

Üniformalı subayla ilgili başlatılan incelemenin ardından Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert, Anıtkabir'deki görevinden alındı.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve takım komutanı görevinden alınmıştır." denildi.

Hakkari'ye tayin oldu

Albay Hakan Osman Sert, Anıtkabir Komutanlığı'ndan alınarak Hakkari Yüksekova’ya görevlendirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay