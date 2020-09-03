‘Anırkabir’ ifadesini hâlâ düzeltmediler! Muhalif medya hatada ısrar ediyor

yeniakit.com.tr 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Akit TV’nin Anıtkabir’den yaptığı canlı yayın sırasındaki KJ hatası yüzünden ortalığı velveleye veren muhalif basının, çeşitli haberlerinde aynı hatayı yaptıkları ortaya çıkmıştı.

Akit TV’nin sehven yazdığı ifade nedeniyle kurumumuzu “hainlikle” suçlayarak büyük bir küstahlığa imza atan Sözcü’nün iki haberinde “Anırkabir” ifadesini kullanması gözlerden kaçmamıştı.

“Anırkabir” demekte ısrar ediyorlar

Söz konusu medya organlarının yaptığı hataları derleyen yeniakit.com.tr, bunun sehven olabileceğini belirtip muhaliflerin de aynı hatayı yapabileceğini söylemişti. Akit’in uyarı niteliğindeki haberinin ardından Milliyet, Hürriyet gibi bazı haber sitelerinin hatalarından döndüğü görülse de, muhaliflerin “Anırkabir” ifadesini kullanmak için ısrar etmesi dikkatlerden kaçmadı. Sözcü, T24, Haber3 gibi CHP yandaşı gazete ve haber sitelerindeki “Anırkabir” ifadesi halen değiştirilmedi.