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Ani kilo kaybı sonrası sarkan deriye dikkat

Op.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:25
Ani kilo kaybı sonrası sarkan deriye dikkat

Op.Dr. Diren Çelik, ani kilo kaybı sonrası yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.


Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Diren Çelik, “Günümüzde çok popüler olan obezite ameliyatlarının sonrasında ani kilo kayıpları görülmektedir. Yağların hızlı bir şekilde erimesi sonucunda, fazla olan deride sarkmalar olması engellenemez. Vücudun hemen her bölgesinde gevşek ve sarkmış bir ciltle karşı karşıya kalan hastaların izleyebileceği tek yol bizlere ulaşmaktır. Yüz, kollar, göğüs, karın, uyluk ve popo bölgeleri bu sarkmadan en çok etkilenen bölgelerdir. Genellikle tek seansta hastalarımızın şikayetçi olduğu bölgelere operasyon uygulanır. Alternatifyöntemler: Tek çözüm ameliyattır. Ameliyat öncesinde işlem yapılacak tüm bölgelerde planlamalar çizim yapılarak işaretlenir. Ameliyat öncesinde 6 saat boyunca su, yemek ve sigara kullanılmaması gerekmektedir. Ameliyat saatinde ise hasta, yatağında yapılan ilacın verdiği rahatlıkla ameliyathaneye indirilir ve genel anestezi altında operasyon tamamlanır” dedi.


Yüz bölgesi için yüz germe, kol bölgesi için brakioplasti (kol germe), meme bölgesi için meme dikleştirme, karın bölgesi için karın germe, uyluk bölgesi için uyluk germe bölümünde ayrıntılı bilgilerin bulunduğunu ifade eden Op.Dr. Çelik, “İşlem yapılan bölgelerin çokluğuna ve büyüklüğüne göre yatış süresi 1 ile 2 gün arasında değişmektedir. Ameliyat sonrasında oluşabilecek ağrılar ağrı kesiciler yardımıyla kesilebilir. Ameliyat sonlandırılırken giydirilen medikal sütyenler ve korseler 1 ay boyunca kullanılmalıdır.Tüm bölgelerde fazla cildin çıkarılması gerekliliği nedeniyle çizgi şeklinde izler kalacaktır. Bu izlerden kaçınmamız ne yazık ki mümkün olmasa da, dikiş bölgelerinin olabildiğince görülemeyecek yerlere saklanması ve gizli dikişler kullanılması yardımıyla dikkat çekmemesi sağlanabilecektir. Sonuç olarak, zor bir kilo verme sürecini süsleyen son rötuşlar yapılmış olacaktır” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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