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Dünya

Angela Merkel’den ırkçılık itirafı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ırkçılığın sadece ABD'nin değil, Almanya'nın da sorunu olduğunu belirterek, “O yüzden önce kendi evimizin önünü süpürmeliyiz." Dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 23:21:00 -
Angela Merkel’den ırkçılık itirafı

Alman devlet televizyonu ZDF'ye konuk olan Merkel, ülkesinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesi ve yapılan ekonomik teşvikleri anlattı.

Merkel, George Floyd'un ABD'de polis şiddeti sonucu öldürülmesinin ardından devam eden protestolara da değinerek, "Floyd'un öldürülmesi kötü bir şey. Irkçılık çok kötü bir şey. ABD toplumu çok kutuplaştı. Benim siyasi anlayışım toplumu bir araya getirmek, bir arada tutmak üzerine." dedi.

Merkel, ırkçılığın ülkesinde göz ardı edilmemesini isteyerek, "Irkçılık geçmişten günümüze hep vardı. Maalesef Almanya'da da var. O yüzden önce kendi evimizin önünü süpürmeliyiz." diye konuştu.

Başbakanlığa aday olmayacak

Angela Merkel, gelecek yıl yapılması öngörülen seçimlerde başbakanlık için aday olmayacağını söyledi.

"Salgın döneminde sorumluluk sahibi biri olarak bir dönem daha başbakanlığa aday olup olmayacağı"nın sorulması üzerine Alman Şansölye, "Hayır, hayır gerçekten değilim. Hem de çok kesin şekilde" cevabını verdi.

Başbakan Merkel ayrıca, hep İtalya'nın Avusturya sınırında yaptığı tatilini bu yıl ülkesinde geçireceğini sözlerine ekledi.

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