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Dünya

Angela Merkel Yunan’ı ipten aldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz’de doğalgaz arama ve kıta sahanlığı sorunu üzerinden çıkan gerginlikte bizzat devreye girerek salı günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i aradığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 12:37:00 -
Angela Merkel Yunan’ı ipten aldı

Bild gazetesinin haberine göre Angela Merkel iki ülke arasında çıkabilecek askeri bir çatışmanın önüne geçti. Merkel, iki ülkenin donanmalarına ait gemilerin Meis Adası açıklarında karşı karşıya gelmesine kısa bir süre kala Başkan Erdoğan ve Miçotakis’i arayarak arabuluculuk yaptı.

Türkiye, Meis Adası’nın güney ve doğusunda sismik araştırma yapacağını bildirmiş, bunun üzerine Yunan dışişleri, Türkiye’nin ilan ettiği araştırma sahasının kısmen kendi kıta sahasına girdiği ve egemenlik haklarını ihlal ettiği uyarısında bulunmuştu. Yunanistan başbakanı da Ankara’nın Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmalarından vazgeçmemesi durumunda Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye yaptırım uygulamak dışında başka bir seçeneğinin kalmayacağını söylemişti.

Yunan donanmasında bütün tatiller iptal

Bild’in haberinde bu gerginlik sonrası Türk Deniz Kuvvetleri’nin Marmaris Aksaz’daki üssündeki hareketlenme nedeniyle Yunan donanmasında alarm seviyesine geçildiği, bu kapsamda donanmadaki bütün tatillerin iptal edildiği ve Yunan genelkurmay başkanının tatilini yarıda keserek Atina’ya döndüğü de aktarıldı.

Gazetenin Yunan askeri çevrelerinden edindiği bilgiye göre, 18 Türk savaş gemisi de salı akşamı Meis’e doğru yola çıktı ve iki NATO ülkesi arasında askeri bir çatışmanın olması an meselesiydi.

Berlin görüşmeyi doğruladı

Merkel’in bu sırada Erdoğan ve Miçtakis’i aradığı belirtilen haberde, bu durumun Alman hükümeti tarafından da teyit edildiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabı üzerinden salı akşamı yapılan açıklamada da Erdoğan ile Merkel’in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilmiş, ancak bu açıklamada iki liderin görüştüğü konular arasında Yunanistan ile yaşanan gerginlik sayılmamıştı.

Açıklamada, “Görüşmede, Libya ve Suriye’deki gelişmeler değerlendirildi, ekonomi ve turizm başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı” denmişti.

Dışişlerinin dünkü açıklamasında, “Oruç Reis gemimizin araştırma yapacağı deniz alanı, ülkemizin Birleşmiş Milletler’e bildirdiği kıta sahanlığı sınırları ve 2012 yılında hükümetimizce TPAO’ya verilen ruhsat sahaları içindedir” dedi. Açıklamada ayrıca, “Yunanistan’ın bu maksimalist kıta sahanlığı iddiası uluslararası hukuka, içtihata ve mahkeme kararlarına aykırıdır” ifadesi yer almıştı.

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