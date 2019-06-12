Anevrizma kadınlarda daha sık görülüyor

İSTANBUL(AA) - Medicana Bahçelievler Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Op. Dr. Eyüp Baykara "Anevrizma, beyni besleyen ana atardamarlarda oluşan balon benzeri genişlemeyi ifade eder. Beyin anevrizması genel popülasyonun %1,5 veya %5’ ini etkileyen ve yaşla birlikte görülme sıklığı artan bir hastalıktır" ifadelerini kullandı.

Medicana'dan yapılan açıklamada, Anevrizma'nın, beyni besleyen ana atardamarlarda oluşan balon benzeri genişlemeyi ifade ettiği belirtilerek, beyin anevrizması genel popülasyonun yüzde 1,5 veya yüzde 5’ini etkileyen ve yaşla birlikte görülme sıklığı artan bir hastalık olduğu kaydedildi.

Açıklamada Anevrizma'nın geliştiği damar duvarı normal damar duvarına göre çok daha incedir ve en ince olduğu yerden patlayarak beyin kanamasına sebep olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Bahçelievler Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Op. Dr. Eyüp Baykara, hastalığın beyni besleyen ana atardamarlarda oluşan balon benzeri genişlemeyi ifade ettiğini belirterek "beyin anevrizması genel popülasyonun yüzde 1,5 veya yüzde 5'ini etkileyen ve yaşla birlikte görülme sıklığı artan bir hastalıktır. Anevrizmanın geliştiği damar duvarı normal damar duvarına göre çok daha incedir ve en ince olduğu yerden patlayarak beyin kanamasına sebep olur." değerlendirmesinde bulundu.

Anevrizma'nın genellikle 30-40 yaş üstü kişilerde görüldüğüne dikkati çeken Baykara, "Anevrizma beyindeki ana atar damarların dallanma noktalarında gelişir. Çünkü damarların bu bölgesi kan basıncının en çok yansıdığı bölgelerdir. Sıklıkla büyürken bir balonun zayıfladığı gibi, yavaşça büyürler ve büyüdükçe anevrizmanın da damar duvarı zayıflar. Anevrizma oluşumunda genetik yatkınlık olduğu düşünülmekle birlikte, henüz kesin bir genetik temel ortaya konamamıştır. Yani bir akrabasında beyin anevrizması olan bir kişide diğer insanlara göre anevrizma gelişme riski bir miktar daha yüksektir. Sigara kullanımı, yüksek tansiyon, 40 yaş üzeri olmak, kadın cinsiyet, enfeksiyon, tümör, kafa travması gibi sebepler beyin anevrizması gelişme riskini artırır." ifadelerini kullandı.

Anevrizmanın patlayıp kanama ihtimalini arttıran faktörleri olduğunu aktaran Baykara , "Bunlar yüksek tansiyon, sigara kullanımı veya strese bağlı ani tansiyon yüksekliği gibi sebeplerdir. Ülkemizde yıllık anevrizmaya bağlı beyin kanaması geçiren kişi sayısı 10 bin civarındadır. Yani anevrizması olan bir kişinin, anevrizmaya bağlı beyin kanaması geçirme ihtimali yıllık %3-4 düzeyindedir. Fakat bir kez patlayıp beyin kanamasına yol açan anevrizmaların tekrar patlayıp ikinci bir kanamaya yol açma ihtimali, ilkine göre 5 kat daha fazladır. Bu yüzden anevrizmaya bağlı beyin kanaması geçirmiş olan kişiler mümkün olan en kısa sürede tedavi edilmelidir." yorumunu yaptı.

Bir kişide beyin anevrizması olup olmadığı genellikle anevrizma patlayıp beyin kanaması yapınca fark edildiğini kaydeden Baykara şunları aktardı:

"Beyin kanamasıyla gelen hastada yapılan beyin damarlarını görüntüleme yöntemiyle anevrizma ortaya konduktan sonra kısa sürede tedaviye geçilmelidir. Anevrizmanın şekline ve hangi damarda yerleştiğine göre tedavi planlanır. Günümüzde ileri teknoloji sayesinde mikrocerrahi yöntemlerinin iyice gelişmesi beyin anevrizma ameliyatlarındaki riski minimuma indirmiştir. Diğer bir tedavi yöntemi ise kasıktan girilerek anevrizmaya ulaşıp, anevrizmanın içini coil denilen madde ile doldurmak veya yine damar içinden uygulanan akım çeviricilerdir. Genellikle patlayıp kanayana kadar bulgu vermez. Ani şiddetli baş ağrısı, bilinç kaybı, koma veya nöbet geçirme gibi bulgular anevrizmanın patlayıp beyin kanaması yaptığının işareti olabilir, bu bulgular görüldüğünde vakit kaybetmeden acil servise başvurulmalıdır.‘’