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Anestezi uzmanı ne işi yapar? Anestezi uzmanının görevi nedir?

Anestezi uzmanı ne işi yapar? Anestezi uzmanı denildiğinde çoğu kişinin aklına hastanın ameliyat esnasında uyutulmasını sağlayan ya da acı veya ağrı hissetmeden operasyonun tamamlanmasını sağlayan uzman gelmektedir. Anestezi uzmanının görevi nedir? İşte detaylar...

25 Ekim 2019 Cuma 23:57
Anestezi uzmanı ne işi yapar? Anestezi uzmanının görevi nedir?

Anestezi uzmanı ne işi yapar? Anestezi uzmanı denildiğinde çoğu kişinin aklına hastanın ameliyat esnasında uyutulmasını sağlayan ya da acı veya ağrı hissetmeden operasyonun tamamlanmasını sağlayan uzman gelmektedir. Anestezi uzmanının görevi nedir? İşte detaylar...

Anestezi uzmanının görevi nedir?

Anestezi uzmanları aynı zaman­da ameliyat sonrasında hastaların ağrısının geçirilmesinden, yoğun bakımda kritik hastaların bakım ve tedavilerinin yapılmasından ve ağrısız doğum hizmetlerinin verilmesinde de sorumludur.

Anestezi uzmanlarının görevleri yasalarda belirtilmiştir. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ne göre anestezi uzmanlarının başlıca görevleri şöyle sıralanmaktadır:

Anestezi uzmanları kendilerine verilen ameliyat listesine göre cerrahi müdahale geçirecek vakaların tetkiklerini isteyip, de­ğerlendirir. Hastaların ameliyata hazırlanmaları için gereken incelemelerin ve konsültasyonlarının yapılmasını sağlar.

Yapılan tetkik ve konsültasyonların neticesinde cerrah tarafın­dan kendisine yönlendirilen hastanın anestezi alıp alamayaca­ğına ya da ne tür anestezi alacağına karar verir ve notunu yazar.

Yatan hastalara hap, ameliyat sabahı ise iğne şeklinde uygula­nan ve halk arasında ‘cesaret iğnesi’ denilen sakinleştiricilerle ‘premedikasyon’ yapar. Bundaki amaç, hastaların ameliyata stres ve korkularından arınmış olarak daha rahat girmelerini sağlamaktır.

Ameliyatın özelliğini, hastanın genel durumunu göz önün­de bulundurarak ve cerrahla da görüşerek hastaya ameliyat masasında en uygun pozisyonu verir. Karar verdiği hasta için en uygun anestezi tekniğiyle ilgili ilaçları uygular veya kendi kontrolü altında teknisyenlere uygulatır.

Ameliyat sırasında anestezi altındaki hastanın sağlık duru­munun seyrini takip etmek için bütün kontrolleri yapar ya da kendi sorumluluğu altındaki teknisyenlere yaptırır. Bu kont­rollerde hastanın solunumu, böbrek ve beyin fonksiyonları, kan ve elektrolit düzeyi, ateşi, terlemesi, çıkardığı idrar miktarı sürekli takip edilir.

Anestezi uzmanı ameliyat sırasında olduğu gibi, uyanma oda­sından (derlenmeodası) yatağına götürülene kadar hastanın başındadır. Ülkemiz şartlarında anestezist birden fazla masaya bakıyorsa gereken kontrolleri yaptıktan sonra hastayı derlenme odasına gönderir. Ancak ameliyathanenin içinde olduğu için hasta anestezi uzmanının kontrolü altındadır. Bu arada bazı kri­tik hastalar yoğun bakım servisine alınır ve oradan da mutlaka teknisyen ya da hemşire eşliğinde yatağına kadar teslim edilir. Tüm bu süreç, anestezi uzmanlarının kontrolü altında işler.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 23:57
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