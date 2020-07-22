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Eğitim

Anestezi önlisans taban puanları 2020 başarı sıralaması

Anestezi önlisans taban puanları 2020 başarı sıralaması. YKS sınavlarının sona ermesiyle birlikte sınava giren öğrenciler bölümlerin taban puanlarını ve başarı sıralamasını merak ediyor. 2 Yıllık Anestezi Taban Puanları 2020 ve Anestezi Başarı Sıralamaları 2020. 2020 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan önlisans ( iki yıllık ) 2019 Anestezi taban puanları, Başarı Sıralaması, başarı sıralamaları ve kontenjanları merak ediliyor. İşte Anestezi önlisans taban puanları 2020 başarı sıralaması.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 21:45:00 -
Anestezi önlisans taban puanları 2020 başarı sıralaması

Milyonlarca öğrencinin giriş yaptığı 2020 YKS sınavları 27-28 Haziran tarihlerinde tamamlandı. Üniversite hayalini gerçekleştirmek ve iyi bir bölüme yerleşmek isteyen öğrenciler sınavda başarılı olmak için ter döktü. Sınavın sona ermesinin ardından istedikleri bölümlere yerleşmek isteyenler bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor.

Anestezi önlisans taban puanları 2020 başarı sıralaması

YÖK atlas Anestezi önlisans taban puanları için tıklayın

2020 YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis AYGÜN twitter hesabından yaptığı duyuruda, "2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

2020 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Anestezi (TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

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