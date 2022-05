Andy Fletcher kimdir neden vefat etti?

İngiliz müzik grubu Depeche Mode'nin klavyecisi Andy Fletcher 60 yaşında hayatını kaybetti. Grup, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yakın arkadaşımızın, ailemizden birinin ve grup üyemizin zamansız ölümü karşısında şoke olduk ve büyük bir üzüntü yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Andy Fletcher kimdir?

Andrew John Leonard Fletcher 8 Temmuz 1961'de İngiltere'de dünyaya geldi.Andrew Fletcher, İngiltere'de dünyaya geldi. Ailesi, annesi Joy, babası John ve kardeşleri Susan, Karen ve Simon’dan oluşuyordu. "Boy Brigade" adlı bir kulübe üye olduktan sonra burada Depeche Mode'un kurucularından Vince Clarke'la tanıştı. Fletcher, kariyerine Vince Clarke’la birlikte çaldığı "Composition of Sound" adlı grubun basçısı olarak başladı ancak daha sonra grubun sintisayzır elemanı eksikliğini kapatma yoluna gitti. "Composition of Sound"da şu anda Depeche Mode'un bir üyesi olan Martin Gore da bulunuyordu. Clarke, Gore ve Fletcher, Dave Gahan’ı da aralarına katarak Depeche Mode'u kurdu. Bu sırada grup üyeleri başka işlerde de çalışıyorlardı, Fletcher da sigortayla uğraşıyordu. İlk albümden sonra Clarke gruptan ayrıldı ve yerine Alan Wilder geldi. Fletcher, grupta hep geri planda kalan isim oldu, daha çok grubun organizasyonlarından sorumluydu. Müzisyen, Depeche Mode için hiç şarkı yazmadı. Bugüne kadar Depeche Mode’un finansal direktörü ve sözcüsü oldu. Grupla ilgili haberleri, albüm tanıtımlarını ve turne programlarını basınla paylaşan, hatta kontratları imzlayan isimdi.

Fletcher, medya ve Depeche Mode hayranları tarafından gruba müzikal açıdan fazla katkıda bulunmamasıyla eleştirildi. Bunun nedenlerinden biri grubun ilk zamanlarında hiç öne çıkmamasıydı. Grubun "A Pain That I'm Used To", "The Sinner In Me" videolarında bas çalarken görünüyordu. Bunun dışında hiç göz önünde olmadı.

Fletcher, 1984'te en sevdiği Yemek olan "Toast Hawaii" adında bir solo albüm kaydetti. Albümdeki şarkıların hepsi yeniden yorumlamaydı ve öncü vokallerde Fletcher vardı. Hatta albümün kaydı esnasında piyano çalan Martin Gore ve Alan Wilder'dı, ayrıca albüm kapağının resmini de Wilder çekmişti. Ancak prodüktör Daniel Miller, albümün çıkması için ikna edilemedi. Müzisyen aynı zamanda vokaldeki yetersizliği yüzünden de eleştirildi ve kendisi Depeche Mode'un vokal yapmayan tek üyesi konumuna geldi. Konserlerde şarkı söylüyor gibi görünse de, genellikle mikrofonu kapalı oluyordu.

Fletcher, bu zor günlerinde kendini yeni projelere verdi. 2001 yılında, yeni yetenekleri keşfetmek adına "Toast Hawaii Records" adlı bir şirket kurdu. İlk projesi "Client" adlı grubun operasyonel anlamda tüm işlerini üstlenmesi, hatta gruba DJ olarak da katkıda bulunmasıydı. 2004'te, Depeche Mode'un "Playing The Angel" albümüne konsantre olabilmek için projeye ara verdi.

Fletcher’ın en sevdiği Depeche Mode şarkısı "World In My Eyes". Chelsea Futbol Kulübü'nün bir taraftarıdır. Depeche Mode'un "Violator" ve “Music for the Masses” adlı albümlerinin isim babası, bu isimler bir röportajında kullandığı cümlelerden alınmıştır. Depeche Mode hayranları ona "Andy Fletcher" diye hitap ediyor. Müzisyenin Londra'da "Gascogne" adlı bir restoranı bulunuyor.