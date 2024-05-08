Android'in "Arama İçin Daire İçine Al" Özelliği, Artık iPhone'a da Geldi

Google bundan birkaç ay önce Android’e gelecek bazı yeni yapay zekâ özelliklerini duyurmuştu. Bunlardan en ilgi çekeni şüphesiz “Arama İçin Daire İçine Al” ismi verilen özellikti. Kullanıcılar, ekranlarındaki belli kısımları veya daire içine alıp arama yapabiliyordu. Ayrıca direkt olarak ekran görüntüsü alarak arama yapmak da mümkündü.

Ancak bu özellik sadece Android cihazlarda vardı. Yani iOS’te kullanılamıyordu. Bu durum nihayet değişti. Artık iPhone kullanıcıları da “Arama İçin Daire İçine Al” özelliğine erişebiliyor.

Özelliğinde iOS’te kullanımı, Google’ın uygulamasında yer alan Google Lens yoluyla kullanılabiliyor. Bunu da iOS’teki “Kestirmeler” kısmına eklenen yeni bir kestirme sayesinde yapıyor. Özelliğin iPhone’larda nasıl çalıştığını 9to5Google tarafından paylaşılan videodan görebilirsiniz. Tıpkı Android’de olduğu gibi ekran görüntüsüyle arama yapılabiliyor.

Google Lens ile Arama İçin Daire İçine Al özelliğinin aynı teknolojiyi kullandığını ve büyük ölçüde benzer olduğunu söyleyelim. Aralarındaki tek fark, daire içine almanın dünya çapındaki Android cihazlarda ana ekran tuşuna basılarak kullanılabilmesi.

Google Lens’in yeni kestirmesi tüm modern iPhone modellerinden erişilebilir durumda. Direkt olarak “Arkaya Dokun” erişilebilirlik özelliği ile kullanabiliyorsunuz. Cihazınızda Google uygulamasının yüklü olması gerektiğini ve Kestirmeler üzerinden Google Lens’in tüm fotoğraflarınıza erişmesine izin vermeniz gerektiğini belirtelim. Kestirmeyi aktif etmek için ise şunları yapmanız yeterli:

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Kestirme iPhone'larda nasıl kullanılacak?

Adım#1: iPhone’unuzda, Ayarlar > Erişilebilirlik > Dokunma’ya gidin.

Adım#2: Aşağıya kaydırın, sonra Arkaya Dokun’u seçin.

Adım#3: Çift Dokun veya Üç Kez Dokun’u seçin.

Adım#4: Kestirmeler alanına kaydırın, sonra Google’ın “Ekran Görüntüsünü Ara” kestirmesini seçin.

Adım#5: Ayarı uygulamak için Arkaya Dokun’a dokunun.

Adım#6: Kestirmeyi çalıştırmak için telefonunuzun arkasına iki kez veya üç kez dokunun.

Tüm bunları yaptıktan sonra cihazınız ekran görüntüsünü hızlıca Google Lens’e gönderecek ve metin kopyalama, çeviri veya görsel arama gibi işlevleri yapabilecek. Yeni kestirmenin henüz herkese gelmemiş olabileceğini de ekleyelim.