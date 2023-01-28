Android ve iPhone sahipleri dikkat! Bu uygulamaları silin!

Android ve iPhone sahiplerini tehlikeye atan yeni uygulamalar keşfedildi. Binlerce kullanıcı tarafından indirilen 200’den fazla uygulamanın, kart bilgilerini çaldığı ve kişisel hesapları ele geçirebileceği iddia edildi. İşte akıllı telefonunuzdan kaldırmanızı gereken o uygulamalar.

Android ve iPhone için 203 tehlikeli uygulama bulundu

Tayland Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanlığı (DES) ve Ulusal Siber Güvenlik Ajansı (NCSA) tarafından yakın zamanda yapılan araştırma, Android ve iOS‘ta 203 tehlikeli uygulamayı ortaya koydu. Kötü amaçlı yazılım bulaştığı tespit edilen bu uygulamalar, banka hesaplarını boşaltmak ve kişisel verileri çalmak için kullanılabilir.

Google Play Store ve App Store’da bulunan 203 uygulamanın; fotoğrafçılıktan kameraya, dosya uzantısı çeviriciden mesajlaşmaya kadar birden fazla kategoriye yayıldığı aktarıldı. DES Bakanı Chaiwut Thanakamanusorn, kullanıcıları bu uygulamalara karşı dikkatli olmaya ve telefonlarını güncellemeye çağırdı.

Araştırmacılara göre 203 kötü amaçlı yazılım, kullanıcılara çeşitli yollardan saldırıyor. Kimlik avı saldırısına karşı Android ve iOS sahiplerini uyaran Bakan Thanakamanusorn, mobil bankacılık uygulamalarındaki hesapların tek bir cihazda kullanılması gerektiğini söyledi.

Cihazınızda bataryanın hızlı boşalması veya performansta yavaşlama gibi olağandışı bir durum fark ederseniz, bu 203 uygulamadan birini indirmiş olabilirsiniz. Yine de, paranızı ve kişisel verilerinizi çalabilecek kötü amaçlı yazılımların Play Store ve App Store’dan kaldırıldığını belirtmekte fayda var.

Bu tür uygulamalardan kaçınmanın en iyi yolu sadece güvenilir geliştiricilerin uygulamalarını yüklemekten geçiyor. Her ne kadar uygulamanın puanı ve yorumları önemli olsa da, kötü amaçlı uygulamalar bot yorum ve yıldızlar ile güvenilir olmaya çalışıyor.