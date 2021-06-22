Android uygulamalar çöktü mü, neden açılmıyor? Uygulamaları kapat uyarısı nedir, çözümü var mı? Android telefonlara ne oldu?

Android kullanıcılarının zaman zaman karşılaştığı "Uygulama çalışmayı durdurdu" “Uygulamaları kapat” hatası ve çözüm yöntemleri sabah saatlerinden bu yana sorgulanmaya başladı. Uygulamaları kullanırken çeşitli nedenlerden dolayı uygulama çalışmayı durdurdu hatası ile karşı karşıya kalan kullanıcılar genel sorun olup olmadığını merak ediyor.

Play Store’dan indirilen tüm uygulamalar çalışır halde geliyor. Ancak nadir de olsa uygulama içerisindeki yazılımsal problemlerden dolayı, uygulama çalışmayı durdurdu gibi hatalar alabilirsiniz. Bu durumun en çok görüldüğü nedenler ise genel olarak uygulama dosyasındaki bozulmalar ve telefon yazılımında meydana gelebilecek arızalardır.

Android uygulamalar çöktü mü, neden açılmıyor?

Bu sabah android telefonlarda genel bir uygulama hatası başladı. Sabah saatlerinden bu yana kullanıcılar sorununun nedenini araştırıyor. Konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı ancak sorunun çözümüne dair detayları sizlerle paylaşacağız.