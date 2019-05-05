Android telefon kullananlar şokta! WhatsApp, merakla beklenen o özelliği kaldırdı

Kullanıcıların yoğun talep ettiği Karanlık Mod'u Android'te yayına geçiren WhatsApp, beklenmedik bir harekete imza attı.

WhatsApp uygulamasına yeni özellikler katmaya devam ediyor, biz de sizlere bunları aktarıyoruz.

Fakat bu sefer durum biraz farklı çünkü popüler platform yeni bir özellik eklemek yerine var olan bir özelliğini kaldırdı.

Android için geliştirilmişti, aniden kaldırıldı

WhatsApp bir süredir Karanlık Mod üzerinde çalışıyordu. Hatta çalışmanın da ötesine, Android için Karanlık Mod özelliği getirilmişti.

Ancak WhatsApp sessiz sedasız bir şekilde aniden Karanlık Mod özelliğini kaldırdı. Kısacası 2.19.123 güncellemesi ile birlikte artık Android'te Karanlık Mod bulunmuyor.

Popüler platformdan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi fakat bir hata nedeniyle özelliğin kaldırıldığı düşünülüyor.

Peki nedir bu Karanlık Mod?

Ekran görüntüsünde WhatsApp'ın Karanlık Mod'daki bir halini görebilirsiniz.

OLED ekranlı telefonların yaygınlaşması sonrası ekran beyazlığının göz alması sebebiyle Karanlık Mod severler bir hayli arttı.

Kullanıcıların yoğun talep ettiği bu özellik bakalım 2.19.124 güncellemesi ile birlikte geri dönecek mi...