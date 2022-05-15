  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Android kullananlar dikkat! Whatsapp değişiyor
Teknoloji

Android kullananlar dikkat! Whatsapp değişiyor

Whatsapp Android cihazlarda yeni bir değişikliğe gitti. Android cihazlar için durum ara yüzünü değiştirdiğini açıkladı. Ayrıca mesajlaşma uygulaması yeni bir gizlilik özelliği üzerinde durduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 13:08:00 - 2022-05-15 13:21:16
Android kullananlar dikkat! Whatsapp değişiyor

WhatsApp, Android cihazlarda durum oluştururken sol alt kısımda yer alan emoji, yazı ve renk paleti simgelerini ekranın sağ üst tarafına taşıyacak.

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ayrıca paylaşılacak durumların kimlerin izleyebilmesini hızlı bir şekilde değiştirmek için de alt kısımda bir etiket sunacak. Kullanıcılar bu sayede durumlarının kimlerin izleyebileceğini pratik bir şekilde değiştirecek. Şu anda WhatsApp kullanıcıları, durumun kimlerin görebileceğini Ayarlar ve Gizlilik kısmında değiştiriyor.

Test aşamasında olan yeni arayüzün ve gizlilik özelliğinin kısa süre sonra kararlı sürüme gelecek. Popüler uygulama, geçtiğimiz günlerde emoji ile mesajlara tepki verme özelliğini tüm kullanıcılar için getirmişti. Ardından da yeniliklere bunlarla kalmayarak sohbet filtreleme hızlı yanıt verme özelliklerini de test etmeye başladı.

Shiftdelete.net

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay