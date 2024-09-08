Android 16’nın özellikleri şimdiden sızdırıldı

Google, Android 15'in çıkışı için son hazırlıkları tamamlarken, Android 16'ya dair dedikodular da hızla yayılıyor. Android Authority'den Mishaal Rahman’ın son keşfi, Android 16’nın bildirimler ve hızlı ayarlar panelinde köklü bir değişikliğe işaret ediyor. Google, yeni sürümde bildirim ve hızlı ayarlar için ayrı bir yaklaşım denemeyi planlıyor gibi görünüyor.

Bu değişiklikle, bir parmak hareketiyle ekranın üst kısmında ince bir bildirim paneli açılacak. Bu sayede, kullanıcılar ekranın tamamını kapatmadan bildirimlerini hızlıca kontrol edebilecekler. Ancak, hızlı ayarlara erişim için iki parmakla ekranı aşağı kaydırma gerekliliği üzerinde çalışıldığı söyleniyor. Bu fikir, kullanıcılardan nasıl bir tepki alır bilinmez, çünkü daha karmaşık bir kullanım şekli gibi duruyor.

Yeni hızlı ayarlar paneli, genel hatlarıyla tanıdık olsa da, birkaç küçük değişiklik göze çarpıyor. Parlaklık kontrolü kendine özel bir alan kazanırken, diğer ayarlar biraz daha küçültülmüş. Ayrıca, hızlı ayarlar panelinde kaydırarak daha fazla ayara ulaşılabileceği belirtiliyor. Yine de, bu tasarım henüz tamamlanmamış ve Google’ın bu yeniliği Android 16’da gerçekten kullanıp kullanmayacağı kesin değil.

Android 15’e gelince, güncellemenin Pixel kullanıcılarına çok yakında sunulması bekleniyor. Diğer büyük üreticiler de (Samsung, Honor, OnePlus gibi) Android 15’i ilerleyen aylarda kullanıcılarına ulaştıracak. Ancak Android 16’ya dair bu yeniliklerin, telefon dünyasında nasıl karşılanacağı şimdiden merak konusu.