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Teknoloji Android 11 güncellemesi alacak OPPO modelleri belli oldu
Teknoloji

Android 11 güncellemesi alacak OPPO modelleri belli oldu

OPPO Türkiye, Aralık 2020 itibarıyla Android 11 güncellemesi alacak akıllı telefon modellerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 03:48:00 -
Android 11 güncellemesi alacak OPPO modelleri belli oldu

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden OPPO, geçtiğimiz Eylül ayında Android 11 tabanlı ColorOS 11 Beta sürümünü ortaya çıkararak Android 11 tabanlı arayüzünün lansmanını gerçekleştiren ilk akıllı telefon üreticilerden biri olmuştu. Şirket şimdi de Türkiye'de Aralık 2020 itibarıyla Android 11 güncellemesi alacak akıllı telefon modellerini açıkladı.

OPPO Türkiye tarafından yapılan açıklamalara göre, Android 11 üzerine inşa edilen ColorOS 11 arayüzü, çok yakında Türkiye'deki OPPO kullanıcıları tarafından deneyimlenmeye başlanacak. Find X2 ve Reno4 Lite modelleri, Aralık ayı içerisinde ColorOS 11 güncellemesini alacak. Kademeli olarak gerçekleştirilecek güncelleme, Ocak 2021'e kadar devam edecek.

OPPO kullanıcıları, ColorOS 11 ile birlikte duvar kağıtlarını, sesleri, uygulama simgelerini, Always on Display özelliğini istedikleri gibi değiştirebilecek. Ayrıca OPPO, ColorOS 11 ile birlikte kullanıcılara üç farklı renk ve kontrast sunan değişken gece modları sunacak.

Türkiye’de satışa sunulan diğer OPPO modelleri, 2021 yılında güncelleme almaya başlayacak. Güncellemelerin ne zaman yayınlanacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

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