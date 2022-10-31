Andrew Steele resmen açıkladı: O ülkeden Türkiye'ye 1 milyar insan gelecek

Raffles İstanbul Zorlu Center'ın Genel Müdürü Andrew Steele, yıl boyunca şehirdeki 5 yıldızlı otellerin yüksek doluluklarla çalıştığını hatta bazen turistlerin otellerde yer bulmakta zorlandığını söyledi.

"İstanbul turizm piyasası eski görkemli günlerine geri döndü"

Akşam gazetesinden Şenay Büyükköşdere’ye konuşan Steele “Türkiye'nin sahip olduğu ve sunabileceği pek çok şey var. Mesela konferanslarla iş turizminden kruvaziyer turizmine, pek çok alan söz konusu. Ben de tam olarak bu sebepten buradayım. Raffles ve diğer lüks oteller gibi istisnai tesisleriniz var. Bildiğiniz gibi pandemi süresinde iki lüks marka daha pazara giriş yaptı. Gelecek yıl da bu şekilde devam edecek. Bunların gelmelerinin bir sebebi var. Bu pazarın gücünün bir kanıtı. Ben bir ekonomist değilim ve bu sebeple ülkedeki mevcut ekonomik zorluklar hakkında yorum yapamam ama yeterince şey görecek kadar yaşadım. Kişisel gözlemimle her şeyin güvende olduğunu, düşünüyorum. İyimserim. İstanbul turizm piyasası eski, görkemli günlerine geri dönüyor.” ifadelerini kullandı.

“1 milyarlık Çin hareketi başlıyor”

Andrew Steele, “İstanbul'daki otellerde Ortadoğulu turist ağırlıkta mı? Bir şehirde homojen bir turist kitlesi olması veya şehri tek bir pazarın domine etmesi sorun mu?” şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi:

“İstanbul'da böyle bir durum yok. Üstelik bence Çin kapılarını yeniden açtığında dışarı çıkmak isteyen yaklaşık bir milyarlık bir insan dalgası olacak. Ve onlar seyahat etmek isteyecekler. Sonbahar Ortası Festivali'nde yani kısa süre içinde Çinlilerin seyahatlerine başlayacakları tahmin ediliyor. Güneydoğu Asya henüz seyahat etmiyor. Onu da düşünebiliriz. Bu yaz Kapadokya'daydım ve İngilizce duyduğumdan daha fazla Portekizce duydum. Brezilya'nın, Latin Amerika'nın, Hindistan'ın yarısı Kapadokya'da. Dünyanın dört bir yanından, İngiltere'den, Avustralya'dan buraya gelen arkadaşlarım var. Dolayısıyla burayı tek pazarın domine ettiğine dair bir fikir yersiz olur.”

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