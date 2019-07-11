Andres Lioi kimdir nereli ve kaç yaşında? Andres Lioi Beşiktaş transfer

Andres Lioi’nin adı Beşiktaş ile anılmaya başlamasıyla birlikte Andres Lioi kimdir? Andres Lioi nerile ve kaç yaşında? Andres Lioi hangi takımlarda oynadı? sorusu da sorulmaya başladı. Arjantin ekiplerinden Rosario Central'de forma giyen Andres Lioi’nin kulübüyle sözleşmesi Haziran 2020’de sona erecek olması nedeniyle Beşiktaş, Andres Lioi’ye çelmeyi taktı. İşte Andres Lioi biyografisi.

Sağ kanat için ortaya atılan isim ise Arjantin ekiplerinden Rosario Central'de forma giyen Andres Lioi. Arjantin medyasında yer alan haberlere göre Beşiktaş 22 yaşındaki sağ açığı kiralamak için kulübü Rosario ile anlaşma sağladı ve birkaç gün içinde bu transfer resmiyete dökülecek.

Andres Lioi 22 yaşında ve sağ kanatta forma giyiyor. Arjantin'de Rosario Central takımının formasını giyen Andres Lioi, son sezonda 21 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı. 1.75 boyundaki Andres Lioi'nin transfermarkt güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösterildi.