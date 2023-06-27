Andrea Pirlo'dan 2 yıllık imza
Fatih Karagümrük'te başarılı bir sezon geçiren Andrea Pirlo, Serie A ekiplerinden Sampdoria'ya 2 yıllık imza attı.
Geride bıraktığımız sezon başında Fatih Karagümrük'e imza atan Andrea Pirlo, sezonun tamamlanmasıyla birlikte İstanbul ekibine veda etmişti.
Nenad Bjelica öncesi Trabzonspor'un da gündemine gelen Andrea Pirlo'nun yeni takımı belli oldu.
Serie A ekiplerinden Sampdoria, teknik direktörlük koltuğuna Andrea Pirlo'yu getirdiğini resmen duyurdu.
Sözleşme 2 yıllık
İtalyan temsilcisi, başarılı teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Andrea Pirlo, Fatih Karagümrük ile Süper Lig'de 2022-23 sezonunu 7. sırada tamamlamıştı.
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