Andre Ayew'e kötü haber! Kadroya alınmadı

28 yaşındaki futbolcu, Gana Milli Takımı'nın Sierra Leone ile oynayacağı Afrika Uluslar Kupası eleme maçının kadrosuna alınmadı.



Teknik direktör Kwesi Appiah'ın bu kararı Gana basınında büyük yankı uyandırdı. Appiah, Ayew'i eylül ayında Kenya ile oynadıkları maçta da kadroya dahil etmemiş ve oyuncuyu şu sözlerle eleştirmişti:



"Eğer bir futbolcu iyi olmadığını ya da sakat olduğunu söylüyorsa o zaman benim işim onun yerine uygun başka bir oyuncuyu çağırmaktır. Kimse Gana'dan büyük değil. Kendisini milli takıma adayan futbolculara ihtiyacım var. Ülke için kendini öldürmeye hazır oyunculara ihtiyacım var."



Bu sözlerin ardından Ayew'in milli takıma alınmama gerekçesinin Gana'nın geçtiğimiz yıl Kongo ile oynadığı Dünya Kupası hazırlık maçına dayandığı öğrenilmişti. Andre ve Jordan Ayew'in bu maçtan önce sakatlığını öne sürmelerinin Appiah'ı kızdırdığı belirtilmiş ve iki oyuncu da o tarihten bu yana milli takımdan uzak kalmıştı.



Appiah her ne kadar Ayewler ile bir sorunu olmadığını söylese de Gana basını, teknik direktör ile aile arasındaki gerilimin giderek arttığını yazdı. İddialara göre Appiah'ın Ayew kardeşlerin babası olan Abedi Pele ile 1992 yılına dayanan bir husumeti bulunuyor.



O yıl düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda Gana Futbol Federasyonu, takım kaptanlığı görevini Appiah'tan alarak Pele'ye vermişti. O günden bu yana iki ismin birbirine küs olduğu ve bu durumun da milli takım seçimlerine yansıdığı belirtiliyor.