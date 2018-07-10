Andre Ayew kimdir? Beşiktaş transfer listesinde Andre Ayew mi var?

Beşiktaş yeni transferlere imza atmaya hazırlanıyor. Siyah Beyazlı takım, Ganalı futbolcu Andre Ayew ile 1 yıllığına sözleşme imzalaması bekleniyor. 28 yaşındaki Andre Ayew, Ocak 2018’de West Ham'dan 18 milyon pound bedelle Galler ekibi Swansea'ye transfer olmuştu. Peki Andre Ayew kimdir?

Andre Ayew kimdir?

Andre Ayew, 17 Aralık 1989 tarihinde Fransa'nın Seclin kentinde doğdu. Tam adı Andre Morgan Rami Ayew olan Ganalı futbolcu futbola TSV 1860 Münih altyapısında başladı. 1996-98 arasında bu kulüpte yer alan Ayew, 1999'da Gana'da babası Abedi Pele'nin sahibi olduğu Nania'da futbolunu sürdürdü. 2005'te ise Fransa'ya döndü ve Marsilya altyapısına girdi. Burada geçen iki yılın ardından 2007'de profesyonel olan Andre Ayew, ilk dönemlerinde takımda forma şansı bulamadı ve 2008'de Lorient'e, 2009'da ise Arles'e kiralandı.

Bu iki kiralık dönemi iyi geçiren Ayew, 2010'dan itibaren Marsilya'da kadronun önemli isimlerinden biri olmaya başladı ve sergilediği performansla büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Marsilya forması altında 209 maça çıkan yıldız futbolcu 60 gol, 25 asist yaparak takımına önemli katkılar sağladı. Bu performansı ona Premier Ligin kapılarını açtı. 2015 yazında Swansea City, bonservis bedeli ödemeden Andre Ayew'i kadrosuna dahil etti. Burada geçen bir yılın ardından bu kez iddialı bir kadro kurmak isteyen West Ham United onun için 24.1 milyon Euro bonservis ödedi ve Ayew'i renklerine bağladı ancak burada beklentileri karşılayamadı. Ocak 2018'de Swansea City eski oyuncusu Ayew için 22,8 milyon Euro ödedi. Geride kalan sezonda West Ham ve Swansea formalarıyla toplamda 36 maça çıkan Andre Ayew, bu maçlarda 6 gol, 5 asist yaptı. Andre Ayew'in babası ve amcası ile kardeşleri Jordan ve Ibrahim de futbol oynadı. Bu isimlerden amca Kwame Ayew'in ise yolu Türkiye'ye düştü. Kwame Ayew, 2000-01'de Yimpaş Yozgatspor'da forma giyerken, sezon sonunda Kocaelispor'a transfer oldu. Körfez ekibinde yarım sezon forma giyen futbolcu buradan Çin'in Ginde takımına katıldı.