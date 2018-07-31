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Andız pekmezinin faydaları nelerdir?

Andız pekmezi saç dökülmelerini önlemeye yardımcı olur. Ağızda oluşan yaraları giderir. Ateş düşürücüdür.

31 Temmuz 2018 Salı 17:30
Andız pekmezinin faydaları nelerdir?

Andız, özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde görülen bir çam cinsidir. Andız pekmezi de Andız ağacının kozalaklarından elde edilen bir pekmez çeşididir. Andız meyveleri ekim ayında olgunlaşır.

Andız pekmezinin faydaları saymakla bitmiyor. Andız pekmezini artık birçok markette ve aktarlarda bulmak mümkün.

ANDIZ PEKMEZİNİN FAYDALARI NELERDİR?

İçerisinde barındırdığı esansiyel yağ asitleri sayesinde antioksidan özelliği vardır.

Saç dökülmelerini önlemeye yardımcı olur.

Ağızda oluşan yaraları giderir.

Ateş düşürücüdür.

Kalbi ve damarlarını koruyucu özelliği vardır.

Vücuttaki toksinleri dışarı atmaya yardımcı olur.

Balgam söktürür ve bronşite iyi gelir.

Dalağı koruyucu özelliğe sahiptir.

Gut hastalığını önleyicidir.

Alerji, kaşıntı ve egzama, sedef hastalığına çok faydalıdır.

Bağırsakta oluşan parazitleri etkisiz hale getirmeye yardımcı olur.

İshal ve basur oluşumunu engeller.

İdrar yollarında oluşan iltihabı temizler.

Yetişkinlerde alt ıslatma sorunu için faydalıdır.

Çıbanlara veya iltihaplara krem haline getirip sürüldüğünde dışarı atımını sağlar.

ANDIZ PEKMEZİ NASIL TÜKETİLMELİ?

Andız pekmezini her sabah 1 kaşık olacak şekilde tüketebilir ya da bir bardak suyun içine 1 tatlı kaşığı andız pekmezi karıştırarak içebilirsiniz.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 17:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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