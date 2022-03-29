Andız otu nedir? Andız otunun faydaları nelerdir? Andız otu ne işe yarar, ne için kullanılır?

Andız Otu, 1,5 metre boyuna kadar yükselebilen, çalılıklarda, dere boylarında yetişen çok yıllıklı otsu bitkidir. Çok sayıda sağlık sorununun tedavisinde kullanılan Andız Otu, içerisindeki maddelerle geleneksel tıpta uzun yıllar kullanılmıştır. Papatya benzeyen ancak yaprak kısımları da sarı olan Andız Otu, kolayca tanınabilecek bitkidir.

Andız otu kansere karşı etkili mi?

Yapışkan andız otu diğer isimleri karaca ot, pelin otu, bit otu, çoban çırası otu, kefen otu ve zimerit olarak bilinmektedir. Kanser tedavisinde etkili olduğu iddia edilen yapışkan andız otu geleneksel şifa yöntemlerinde kullanılan bir bitkidir. Bütün dünyada çeşitli amaçlarla kullanılır.

Yapışkan Andız Otu, özellikle kanser hastalarının aradığı bir bitki haline geldi. Kanser hastalarına bu otu tavsiye eden Akhisarlı Lokman Hekim İsmail Yıldırım, “Andız Otu’nu tavsiye ediyoruz; ancak bize gelen hastalarımıza önce hastaneye gitmelerini öneriyoruz. Her iki tedaviyi alan hastalar daha hızlı iyileşiyor” dedi.

Manisa ve özellikle Akhisar çevresinde yetişen Yapışkan Andız Otu, son dönemde oldukça aranılan bir bitki haline geldi. Kanser hastaları tarafından tercih edilen ve dağlardan büyük emeklerle toplanılan bu otun faydalı olduğu ifade edilirken, talep nedeniyle Yapışkan Andız Otu zaman zaman bulunamıyor.

Hastalara tıbbi tedavi aldıktan sonra kür hazırlanıyor

Akhisarlı Lokman Hekim İsmail Yıldırım, bu otu hastalara tavsiye ettiklerini söyledi. Kendilerine gelen hastalara önce hastaneye gitmesini önerdiklerini ifade eden Yıldırım, tıbbi tedaviden sonra takviye edici gıda olarak bitkisel olan Yapışkan Andız Otu ve kür hazırladıklarını ifade etti. Yıldırım, “Andız Otu’nu kanser hastalarına tavsiye ediyoruz. Her iki tedaviyi alan hastalar daha hızlı iyileşiyor” şeklinde konuştu.

''Çıkan sonuç inanılmazdı'' dedi ve örnekler paylaştı

Kendisine başvuran hastalardan örnekler paylaşan İsmail Yıldırım, Andız Otu ve hazırlanan kür ile vatandaşların iyileşmesinin hızlandığını savundu. Yıldırım, "Sakarya Karasu’da 52 yaşındaki iş adamı Ömer Çatalbaş, şiddetli göğüs ağrısı şikayeti ile hastaneye gitmiş. Doktorlar, yapılan tetkikler sonrası kendisine akciğer kanseri teşhisi koymuşlar. Birkaç kez tedavi gördükten sonra hasta bana geldi, raporlarını inceledim. Bende kendisine içerisinde Yapışkan Andız Otu da bulunan bitkisel kür hazırlayıp verdim. Hastaya bu kürü 6 ay kullanmasını söyledim. 6 ay sonunda Ömer Çatalbaş ile yaptığım görüşme sonucunda yeniden hastaneye gitmesini ve yeni tahlil yaptırmasını istedim. Çıkan sonuç inanılmazdı. Çatalbaş’ın akciğerindeki tümör tamamen yok olmuştu. Bu durum karşısında doktorlar bile şaşkınlıklarını gizleyememişler. Andız Otu’nun birçok üniversitede araştırılan bitkiler arasında olduğunu biliyoruz. Araştırma sonunda inanıyorum ki Andız Otu kanser tedavisinde kullanılacak” dedi.

Andız otunun faydaları

Andız Otu, antik çağlardan bu yana insanlar tarafından çeşitli hastalıklara yönelik kullanılabiliyor. En faydalı bitkiler gurubunda yer alan Andız Otu onlarca faydasıyla dikkat çekiyor.

- Öksürük kesici özelliği bulunan Andız Otu, yüzyıllardan bu yana bu amaçla tüketiliyor. Boğaz tahribatını yok eden Andız Otu, balgam gibi sorunları da çözebilen etkilere sahip.

- Andız Otu, ciltte meydana gelen rahatsızlıklar için tercih edilebilir. Deri döküntüsü, egzama ve çeşitli diğer rahatsızlıklarda uzmanlar tarafından tavsiye edilebiliyor.

- Sindirim sistemine gayet yararlı bir bitkidir. Andız Otu, yemek borusundan bağırsaklara değin sindirim sistemine oldukça faydalıdır. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Temizlik görevi görür. Bu anlamda rahatlama sağladığı biliniyor.

- Mevsimsel olarak meydana gelen grip ve soğuk algınlığı tedavilerinde etkili olduğunu söylemek mümkündür. İltihabı kurutma özelliği bulunuyor.

- Midede oluşabilecek ağrılarda Andız Otu kullanılabilir. Midenizde devamlı ağrı yaşıyorsanız uzmanlara danışarak Andız Otu kullanıp kullanamayacağınızı öğrenebilirsiniz.

- Akciğerlerde meydana gelmiş iltihabın kurutulması için kullanılabilir. Ayrıca düzensiz reglde Andız Otu tercih arasında yer alabilir.

- Kansızlık sorunu olan kişilerde bu sorunu giderici fayda sağlayabilir. Kan kaybı yaşayan kişilerin kullanması tavsiye edilir.

- Yüksek tansiyon şikayet olan kişilerde Andız Otu kullanılabilir. Kandaki yağ oranını azalttığından tansiyonu dengelediği gibi kötü kolesterolü dengede tutmaya yardımcı olur.

- Andız Otu, kalbi koruyacak ve kuvvet verecek maddelere sahiptir. Yapılan çalışmalarda kalbe yararlı olduğu ortaya çıkmıştır.

Andız otu Türkiye'de nerede yetişir?

Doğada kendiliğinden yetişen andız otu Akdeniz Bölgesi'nde birçok şehirde yetişiyor.

Andız otu ne işe yarar, ne için kullanılır?

Rutubetli ve sulak alanlarda yetişen Andız Otu, Yabani Ayçiçeği olarak bilinen bitkidir. Çok güçlü bir kokusu olan Andız Otu, acımsı bir tada sahiptir. Genellikle kurutulduktan sonra çay şeklinde kullanılan Andız Otu, haricen egzama ve uyuza karşı olarak kullanılabiliyor.

Boğaz tahribatını yok eden Andız Otu, balgam gibi sorunları da çözebilen etkilere sahip. - Andız Otu, ciltte meydana gelen rahatsızlıklar için tercih edilebilir. Deri döküntüsü, egzama ve çeşitli diğer rahatsızlıklarda uzmanlar tarafından tavsiye edilebiliyor. - Sindirim sistemine gayet yararlı bir bitkidir.