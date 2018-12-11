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Andız otu akciğere, vereme şifa dağıtıyor

Arkadaşları hıyar ve şalgam suyu, tarçın ve melek otu gibi...

11 Aralık 2018 Salı 18:21
Andız otu akciğere, vereme şifa dağıtıyor


Akciğer rahatsızlıklarında “andız otu” kökü ezilip balla karıştırılarak yenirse özellikle akciğer kanamasına çok iyi gelir. Üzüm şırasının içinde bir ay bekletilen andız otu vereme de şifa vesilesidir.

Hıyar suyu akciğer rahatsızlıklarına iyi gelir. Melek otu akciğeri kuvvetlendirir. Şalgam akciğer bronşlarının temizlenmesine yardımcı olur. Tarçının da akciğerleri kuvvetlendirdiği biliniyor..

Andız otu sadece akciğerlere şifa vesilesi değildir; aynı zamanda iştahı açar, sindirimi kolaylaştırır. Safrayı söktürür.

İdrarı artırıcı etkisi vardır.

Terleticidir. Nezleyi keser, göğsü yumuşatır. Öksürüğü hafifletir. Özellikle çocuklarda rahatsız edici bronşit öksürüğüne çok iyi gelir.

Bedeni güçlendirici toniktir. Geçmişte veremin tedavisinde de kullanılmıştır.

Bronşite eşlik eden astım ve anfizem durumlarında rahatlatıcı etki yapar.

Ayrıca doku ve damar büzücü etkileri sebebiyle andızotu yara iyileştiricidir.

Antiseptik (mikrop kırıcı) etkisi de vardır.

Ancak andızotu aşırı kullanılırsa mide bulantısına yol açabilir.

 

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 18:21
  1. andız otu
  2. andız otunun faydaları

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