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Andımız okullarda okutulacak mı?

Danıştay’ın andımızı kaldıran kararı iptal etmesinden sonra okullarda okutulan andımızın yeniden okutulmaya başlanacak mı sorusu merak ediliyordu. Andımızın yeniden okutulup okutulmayacağına ilişkin AK Parti’den son dakika açıklama geldi. Peki Andımız okullarda okutulacak mı? İşte andımız ile ilgili son durum.

25 Ekim 2018 Perşembe 11:46
Andımız okullarda okutulacak mı?

Danıştay’ın andımızı kaldıran kararı iptal etmesinden sonra okullarda okutulan andımızın yeniden okutulmaya başlanacak mı sorusu merak ediliyordu. Andımızın yeniden okutulup okutulmayacağına ilişkin AK Parti’den son dakika açıklama geldi. Peki Andımız okullarda okutulacak mı? İşte andımız ile ilgili son durum.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, katıldığı bir televizyon programında anımızla ilgili son dakika açıklamalarda bulunu. Hayati Yazıcı andımızla ilgili şunları söyledi: “Burada esas olan şu, Cumhurbaşkanımızın dediği doğru. 2013 yılında biz çıkardık. Bu tür işlerde dava açma süreci 2 aydır. Karar ne zaman verilmiş, 2018'de. Haklı değil mi Sayın Cumhurbaşkanımız 5 yıl neredeydiniz? Karar yargıya müdahale edemeyiz. Yargıya emir verilemez ama kararları eleştirilemez değildir. Biz anayasayı değiştirdik. Mahkemeler hukuki denetim yapar. Yönetmeliği kim değiştirir buna bakacak. Mahkeme bunun ötesine gidemez. MEB 2013 yılında ilk öğretim okullarıyla ilgili maddeyi yönetmelikten çıkarmış. Aynı bakanlık 2014'te sil baştan yönetmelik yayınlamış. Mahkemeler sorun üretmez, çözer. Hepimiz Türküz ama bu bir ayrıcalık değil.”

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 11:46
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