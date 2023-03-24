Anderson Talisca transferinde Sürpriz gelişme! Duyanlar kulaklarına inanamadı... Belli oldu

Al Nassr'da forma giyen yıldız oyuncu Anderson Talisca için transferde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kariyerine Suudi Arabistan'da devam ettirmek istemeyen Anderson Talisca'nın yeni adresi belli oldu.

ANDERSON TALISCA, AYRILIK HABERLERİNE SESSİZ KALDI

Transferde adı son günlerde Galatasaray ile de gündeme gelen Anderson Talisca için Suudi Arabistan'da sular durulmuyor. Talisca'nın hakkında çıkan ayrılık haberlerine sessiz kalması Arap basınında gündem oldu. Brezilyalı yıldızın sezon sonunda ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Anderson Talisca, ülkesi Brezilya'ya dönmek istiyor. Al Nassr'ın yeni sözleşme teklifine henüz cevap vermeyen Brezilyalı yıldız, Flamengo ile görüşüyor. Arap ekibinden ayrılmak isteyen Talisca, Brezilya ekibiyle pazarlıklarda sona geldi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Anderson Talisca, bu sezon Al Nassr formasıyla şu ana kadar 18 resmi maça çıktı ve bunların 16'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 1460 dakika süre alan Brezilyalı yıldız, 15 golle skora etki etti.