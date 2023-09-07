Ancelotti, Arda'yı oynatmaya kararlı
Real Madrid'e transfer olduktan sonra sakatlanan genç yıldızımız Arda Güler için Betis, Madrid ekibinin kapısını çaldı. Ancelotti ise Arda'nın takımda kalması gerektiğini yönetime iletti.
İspanyol medyasının yaptığı haberde, Real Betis'in geçtiğimiz hafta Real Madrid'in kapısını Arda Güler için çaldığı iddia edildi. Real Betis, Arda Güler'i kiralamak istediğini ve oynama garantisi verdiğini iletti.
Teklife Ancelotti'den veto
Real Betis'in Arda'yı 11 oynatma sözüne rağmen olumsuz cevap geldi. Arda Güler'in adını Şampiyonlar Ligi listesine ekleyen teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda'nın takımdan ayrılmasına izin vermedi.
Sakatlık sürecinde sona yaklaşan genç yeteneğin sahalara dönmesi için öngörülen tarih eylül ayının sonları.