  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sanayi Bakanı: Buradaki çalışmalar devam ediyor! Türkiye ile Avrupa Birliği arasında dijital dönüşümü açıklaması

Selçuk Bayraktar'dan müjde: Yerli ve Milli Teknoloji hamlesi! X platformunda paylaşımı burada

Son dakika... Moody's'ten flaş Türkiye açıklaması

Yine "eğlence mekanı" yine ölüm!

Ankara'nın göbeğinde korku dolu anlar! Köpek sürüsü kadın ve çocuğun etrafını sardı

Rusya ile Türkiye'den anlaşma haberi sonrası: Ukrayna, Hırvatistan üzerinden tahıl ihracatına başladı

Suudi Arabistan ciddi! Gıda devinin sürpriz kararı: Orta Doğu dünyanın ilk kez ATM'si haline geliyor! Bomba detayı

Seri katilin kötü korku evi! Haber verildi, ülkede ortalık çok fena karıştı: Öldürdüğü kurbanlarını oraya gömmüş

Buradaki selde 6 kişi hayatını kaybetti: Sisli Vadi'den pis kokular yükseliyor

Kötü haber verildi! Akaryakıt ürünlerine bir zam daha geliyor
Spor Ancelotti, Arda'yı oynatmaya kararlı
Spor

Ancelotti, Arda'yı oynatmaya kararlı

Yeniakit Publisher
2023-09-07 23:06:00 -
Ancelotti, Arda'yı oynatmaya kararlı

Real Madrid'e transfer olduktan sonra sakatlanan genç yıldızımız Arda Güler için Betis, Madrid ekibinin kapısını çaldı. Ancelotti ise Arda'nın takımda kalması gerektiğini yönetime iletti.

İspanyol medyasının yaptığı haberde, Real Betis'in geçtiğimiz hafta Real Madrid'in kapısını Arda Güler için çaldığı iddia edildi. Real Betis, Arda Güler'i kiralamak istediğini ve oynama garantisi verdiğini iletti.

Teklife Ancelotti'den veto

Real Betis'in Arda'yı 11 oynatma sözüne rağmen olumsuz cevap geldi. Arda Güler'in adını Şampiyonlar Ligi listesine ekleyen teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda'nın takımdan ayrılmasına izin vermedi.
Sakatlık sürecinde sona yaklaşan genç yeteneğin sahalara dönmesi için öngörülen tarih eylül ayının sonları.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akaryakıt fiyatları: 7 Eylül 2023 güncel motorin, benzin, LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıtta indirim bekleniyor mu?
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları: 7 Eylül 2023 güncel motorin, benzin, LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıtta indirim bekleniyor mu?

Motorin, LPG ve benzin ve gelen zamların ardından fiyatlarında artış bekleniyor mu vatandaşlar merak ediyor! Petrol fiyatlarındaki sert yüks..
Dünya sadece Türkiye'den satın alıyor: Ne altın ne dolar 66 milyonluk büyük rakam, dev rezerv! Zarit taşı elmastan değerli
Ekonomi

Dünya sadece Türkiye'den satın alıyor: Ne altın ne dolar 66 milyonluk büyük rakam, dev rezerv! Zarit taşı elmastan değerli

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan zarit taşı, nadirliği ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken bir doğal taş olarak öne çıkıyor. Elmastan 10 bin..
Bütün transferlerde bu oyun mu oynanıyor? Kendi ayağımıza kurşun mu sıkıyoruz?
Spor

Bütün transferlerde bu oyun mu oynanıyor? Kendi ayağımıza kurşun mu sıkıyoruz?

Icardi'nin astronomik transfer ücreti, vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş tarafından masaya yatırıldı.. Özellikle yabancı futbolculara ve yabancı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23