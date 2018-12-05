'Ancak falcılık yaparsınız' dedi ve açıkladı! 'İstanbul'a kar yağacak'

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek'in önümüzdeki kış mevsimi hakkında yaptığı değerlendirmenin ardından 'kar' tartışmaları başladı. Tek'in açıklaması, "kar yağışı ihtimali zayıf" şeklinde yorumlanmıştı. Prof. Dr. Orhan Şen ve Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan bu tartışmaya ilişkin önemli açıklamalar geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, İstanbul'da son 106 yılın en sıcak 3'üncü kışının yaşanacağını söyleyerek, aşağıdaki ifadeleri kullanmıştı:

"Yüksek sıcaklıkların 2000'li yıllardan sonra 15-16 tanesi bu yıllardan sonraya sıkışmış. Bu sene ılıman bir hava geçti. Kışın ılıman geçeceğini söylemiştik. İklim modellerinin sonuçlarını konuşuyoruz. Marmara'da serin bir hava var Aralık ayı içerisinde. Aralık ayında kar yağışı olasılığı Marmara ve Batı Karadeniz'de gözüküyor. Sıcaklıklar daha sonra mevsim normalleri üzerine çıkıyor. İklim modellerine göre Ocak, Şubat ve Mart aylarında sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde olacak"

Tek'in bu açıklamaları kamuoyunda "Kar yağışı zayıf ihtimal" şeklinde yorumlanmış ve uzmanlarca özellikle sosyal medya üzerinde konu tartışmaya açılmıştı.

Orhan Şen'den dikkat çeken açıklama

İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Şen, şu ifadeleri kullandı:

"Verilerin istatistik değerlendirmesinden fiziksel bir sonuç çıkartmak olmaz. Fiziksel davranışlar verilerin istatistiğini verir. Örnek: İstanbul'da 250 yılda bir büyük (7 üzeri) deprem olur" dersek istatistiksel tahmin yaparız ama bunun fiziksel bir anlamı vardır.

Bu yılda 2 cm karaların birisinin altına girmesidir. Ve bu bükülme 5 m olunca kırılır deprem oluşur. Bu değere ulaşmak için 250 seneye ihtiyaç vardır. Dolayısıyla 250 sene sonuna deprem tahmini yaparsınız tabiki o zamana kadar deprem olmadıysa ama meteorolojide bu farklıdır.

"Bu yıl kar yağmayacak diyemezsiniz"

Siz 106 yıllık sıcaklık verisine bakarak "bu yıl kar yağmayacak" diyemezsiniz. Ancak bu yıl sıcaklıklar ortalamanın üzerinde ya da altında geçecek diyebilirsiniz. Bu sene kar yağmayacak derseniz bunu fiziksel bir temele oturtamazsınız ancak falcılık yaparsınız.

Bu nedenle bu tür temele dayanan tahminlere itibar etmeyin. Türkiye'de meteorolojik tahmin konusunda Tek Yetkili MGM'dir. Biz Meteoroloji bölümü akademisyenlerin öngörüleri araştırma sonucu yapılan kendimizi bağlayan tahminlerdir. Yetkili değilizdir.

"İstanbul'da da yağacak, güneşli günler de olacak"

Kar yağıp yağmayacağı 100 yıllık istatistik değerlendirme ile yapılmaz bunun uzmanlıkla ilgisi yoktur. Bu sene tabiki kar yağacak. Anadolu'da başladı bile, yollar kapandı. İstanbul'da da yağacak, güneşli günler de olacak.

Deprem ile ilgili cümlelerim sadece örnek vermek içindir. Ahkam kesmek değildir. Deprem bilimi ile uğraşan arkadaşlara..."

Mikdat Kadıoğlu da tepki gösterdi

Konu hakkında Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise şu paylaşımda bulundu:

"Ortalıkta dolaşan Kış Tahminlerinin pek bir bilimsel temeli yoktur. İnsanların önüne uzman, azman, vb yazarak kişileri ululaştırarak ne yapmak istiyor nereye varmak istiyorsunuz.

Önümüzdeki kış mevsim normallerinde geçecek desem ne anlarsınız? Kışın bir yarısı çok soğuk ve karlı, diğer yarısı çok sıcak ve kurak geçse sonuçta ortalama alınca hava mevsim normalinde çıkacak. Ne oldu? Hadi dağılın! Artık 90 günü tek kelimeyle acıklamaya çalışmayın, anlamsız."