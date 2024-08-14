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Dehşet kazanın otobüs içi görüntüsü ortaya çıktı! İşte çarpma anı!
Yerel Anbean kamerada! Minibüsle otomobil kafa kafaya çarpıştı
Yerel

Anbean kamerada! Minibüsle otomobil kafa kafaya çarpıştı

Yeniakit Publisher
2024-08-14 14:30:00 -

Tekirdağ Çorlu’da yol ayrımında panelvan minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Muhittin Mahallesi Yaprak Sokak ile Aydınevler Caddesi yol ayrımında meydana geldi. Aydınevler Caddesi’nden Atatürk Bulvarı istikametine seyreden Ahmet K. idaresindeki 44 AAS 339 plakalı minibüs ile Yaprak Sokak’ta seyreden Metin G. yönetimindeki 59 AL 912 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası otomobilde bulunan Metin G. ve 1 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Dehşet kazanın otobüs içi görüntüsü ortaya çıktı! İşte çarpma anı!
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