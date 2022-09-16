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Gündem Anayasal suç işleyen TTB'ye göz yumuldu, taviz tavizi getirdi! Hükümete küstah tehdit! "Bu düzenlemeleri hayata geçirmezseniz..."
Gündem

Anayasal suç işleyen TTB'ye göz yumuldu, taviz tavizi getirdi! Hükümete küstah tehdit! "Bu düzenlemeleri hayata geçirmezseniz..."

Kamu görevlilerin grev yapması yasak olmasına rağmen hükümetin taviz vererek anayasal suç işleyen Tabipler Birliği'nin doktorlarına gerekli cezayı vermemesinin ardından kamu düzenini ihlal eden sözde bazı doktorlar yine greve gitti. Hükümeti tehdit eden Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) "Bu eylem bir uyarıdır" diyerek süre verdiler.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 00:33:00 - 2022-09-16 00:36:15
Anayasal suç işleyen TTB'ye göz yumuldu, taviz tavizi getirdi! Hükümete küstah tehdit! "Bu düzenlemeleri hayata geçirmezseniz..."

 yeniakit.com.tr 

Türk Tabipler Birliği'nin gazına gelen bazı hekimler, yine greve başladı. 15 - 16 Eylül'de doktorlar grev yapacağı öğrenildi.

Yine greve gittiler

Yönetmelikte üniversite hastanelerinde çalışan sağlık çalışanlarına yer verilmediğine dikkat çeken Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Başkanı Hüsnü Yıldırım "Hükümete ve YÖK'e bu konuda bir düzenleme yapmaları için süre tanıdık. 'Bu süre neticesinde düzenlemeleri hayata geçirmezseniz, sağlık çalışanları mağdur ederseniz iş bırakma da dahil bütün özlük haklarımızı kullanacağız' dedik. Bu eylem bir uyarıdır" diye konuştu.

Türk Tabipler Birliği'nin yanı sıra Hekimsen de açıklama yaparak eyleme destek verdi.

Devlet göz yummasın! Anayasal suç işliyorlar: Kamu görevlisi, devletin sürekliliği ilkesi gereği grev yapamaz!

657 sayılı Kanun'un 125/E-a maddesinde; ideolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmanın memuriyetten çıkarma cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.

Anayasa'nın 53'üncü maddesinde memurlar için toplu sözleşme hakkı düzenlenmiş grev hakkı ise 54'üncü maddede sadece işçiler için düzenlenmiştir

Halihazırdaki işçi sendikalarına ilişkin uygulamada, her sektörde grev kararı alınamamaktadır. Örneğin 6356 sayılı Kanun'un 62'nci maddesine göre ulaştırma hizmetlerinde, hastane ve eğitim-öğretim kurumlarında grev kararı alınamamaktadır. Yani, grev hakkı verilen işçiler için grevin nasıl ve hangi şartlarda yapılacağı kanunla açıkça düzenlenmiş ve her sektörde grev yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

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