Anayasa teklifi orada Kılıçdaroğlu nerede? Ahmet Davutoğlu adresi karıştırdı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gerçekleştirdiği basın toplantısıyla gündemi değerlendirdi. Konuşmasında konuyu gündemdeki başörtüsü meselesine getiren Davutoğlu, rotayı şaşırarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yağacağına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaptı.

'Erdoğan bu fırsatı kaçırmasın' dedi

Davutoğlu, AK Partili yöneticilere ve başörtüsü mağduriyeti yaşayan kadınlara seslenerek anayasal düzenleme çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa teklifi yaptığını unutan Davutoğlu "Lütfen Sayın Cumhurbaşkanına bu tarihi fırsatı kaçırmamak gerektiğini anlatınız. Bu kez yüreğinizin sesini dinleyin ve bu sorunun tam bir toplumsal mutabakat ile çözülmesine katkıda bulununuz ki tarihi bir sınavı hep beraber aşabilelim" dedi.

Rotayı şaşırdı

Ancak Anayasal düzenleme teklifini zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme getirdi. Davutoğlu'nun burada 6'lı masadaki ittifak ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'na teklife 'destek ver' demesi gerekiyordu. Davutoğlu ise Kılıçdaroğlu'na sesleneceğine rotayı şaşırarak teklifi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.