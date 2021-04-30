  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Anayasa Mahkemesi'nin kılavuzu TTB mi?
Gündem

Anayasa Mahkemesi'nin kılavuzu TTB mi?

Gezi kalkışmasının eylemcilerinden Erdal Sarıkaya'nın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvuru sonuçlandı. 12 üyeli yüksek mahkemenin karar yazısında, resmi makamları değil, Türk Tabipler Birliği'nin verilerini kaynak olarak kullanması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 00:32:00 - 2021-04-30 02:22:56
Anayasa Mahkemesi'nin kılavuzu TTB mi?

 Yeniakit.com.tr 

Gezi kalkışmasının eylemcilerinden Erdal Sarıkaya'nın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvurusu hakkında karar çıktı. Zühtü Arslan başkanlığındaki Anayasa Mahkemesi, 2 başkanvekili ve 12 üyenin kararı ile Sarıkaya'nın yaralanmasında adı geçen polis memurlarının yargılanmasına hükmetti.

Anayasa Mahkemesi, resmi makamları değil TTB verilerini kaynak alıyor!

Erdal Sarıkaya hakkında verilen kararda dikkat çeken nokta ise, Anayasa Mahkemesi'nin, karar sürecinde, Sağlık Bakanlığı'nın resmi kurumlarını değil, Türk Tabipler Birliği (TTB) verilerini kaynak göstermesi oldu. Sarıkaya hakkında verilen kararın ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Türk Tabipler Birliği verilerine göre; kamu hastanelerine, özel hastaneler ve tıp merkezlerine, olayların yaşandığı alanlarda kurulan revirlere toplam 8 bin 163 kişi yaralı olarak başvurmuştur. Bunlardan 106'sı kafa travmasına uğramış, 63'ü yaralanmış, 11'i gözünü kaybetmiştir."

 

Terör destekçisi TTB!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) bugüne kadar açıkça teröre destek veren açıklamaları ile hafızalara kazındı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır güvenliğimizi sağlamak amacıyla düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı sırasında "Savaş bir halk sağlığı sorunudur. Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz." ifadelerini kullanarak tepki çekmişti. Öte yandan, Hendek Operasyonları esnasında, PKK terör örgütüne tek kelime edemeyen TTB, "Türk askeri Cizre'de sivilleri hedef alıyor." diyerek Mehmetçiğimize iftira atmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD şok olacak! F-35'leri devre dışı bırakacak sistem: Struna-1
Dünya

ABD şok olacak! F-35'leri devre dışı bırakacak sistem: Struna-1

Ruslar mühendislerin yaptığı Struna-1 isimli radarın, ABD'nin F-35 savaş uçaklarını tespit edebileceği öne sürülüyor.
Başkan Erdoğan: Artık tamamen yerli olarak üretilecek
Gündem

Başkan Erdoğan: Artık tamamen yerli olarak üretilecek

MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda konuşan Başkan Erdoğ..
Kreşler açılacak mı? Hangi aileler çocuklarını kreşe gönderebilecek?
Eğitim

Kreşler açılacak mı? Hangi aileler çocuklarını kreşe gönderebilecek?

Kreşler anaokulları açık mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tay..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay