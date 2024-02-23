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Gündem Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama
Gündem

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama

Yeniakit Publisher
2024-02-23 14:25:00 -
Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını değerlendiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Can Atalay'ın milletvekilliği, Meclis'te kesin hükmün okunmasıyla birlikte düşmüştür. AYM'ye başvuru yapılmıştır. AYM'nin henüz gerekçeli kararını görmedik ama “karar verilmesine yer olmadığı” şeklinde değil de yetkisizlik nedeniyle ret kararı verilmesi gerekir' dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruları cevapladı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Can Atalay'ın milletvekilliği, Meclis'te kesin hükmün okunmasıyla birlikte düşmüştür. AYM'ye başvuru yapılmıştır. AYM'nin henüz gerekçeli kararını görmedik ama "karar verilmesine yer olmadığı" şeklinde değil de yetkisizlik nedeniyle ret kararı verilmesi gerekir."

"(8. Yargı Paketi TBMM'de) Özellikle yargıyı hızlandıracak, sadeleşmeye yönelik önemli düzenlemeler var. Bütün davaların itiraz, istinaf ve temyiz süreleri 2 hafta olarak belirlenecek."

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