Anayasa Mahkemesi'ne ‘Siyasete karışma’ uyarısı

YENİ AKİT ANKARA

Uzun süredir tartışılan ve en son MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "AYM kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı kaybolsun?" diyerek eleştirdiği AYM'ye bir tepki de MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan geldi.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız sosyal medya hesabından "AYM politik saflaşmada yer almamalıdır" paylaşımında bulundu.

"AYM Süper temyiz mahkemesi değildir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın paylaşımı şu şekilde:



"Bireysel başvuru ile temel insan hakları ihlallerinin önlenmesi için Anayasa Mahkemesi'ne verilen yetki, mahkeme kararlarına yönelik bir denetim mekanizması değildir.



AYM bir süper temyiz mahkemesi değildir. Politik saflaşmada yer almamalıdır."