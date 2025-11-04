Anayasa Mahkemesi’nden yine tartışmalı bir karar: Merdan’a haksızlık yapıldı

ALİ KARAHASANOĞLU

Anayasa Mahkemesi, tartışmalı kararlar vermeye devam ediyor.

AYM’nin son kararı, ilginç bir şekilde 2023’ten bu yana ikinci kez tutuklanan Merdan Yanardağ hakkında.

Ama dikkat: Son tutuklama değil, önceki tutuklama ile ilgili karar verilmiş.. Birinci tutuklama hakkında karar verilmiş.

O karar haberleştirilince, okuyanlar sanıyor ki:

“Geçtiğimiz haftaki ikinci tutuklama için AYM, yememiş içmemiş, üç günde karar vermiş!”

Hayır.

Dün açıklanan AYM kararının, son tutuklama ile uzaktan yakından ilgisi yok. Merdan Yanardağ’ın 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinden hemen sonra, Tele1 televizyonunda yaptığı konuşma ile ilgili olarak, “tutuklama hak ihlalidir” kararı verilmiş.

Önce, tutuklamaya gerekçe olan sözleri vereyim:

