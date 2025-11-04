Anayasa Mahkemesi’nden yine tartışmalı bir karar: Merdan’a haksızlık yapıldı
Anayasa Mahkemesi’nin, Merdan Yanardağ’ın 2023 seçimlerinden sonra yaptığı televizyon konuşması nedeniyle verilen ilk tutuklama kararında “hak ihlali” olduğuna hükmetmesi tartışmaya neden oldu. Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik övücü ifadelerin kamu vicdanını yaraladığı ifade ederken kararın zamanlaması ve etkisi gündemin baş köşesine oturdu.
ALİ KARAHASANOĞLU
Anayasa Mahkemesi, tartışmalı kararlar vermeye devam ediyor.
AYM’nin son kararı, ilginç bir şekilde 2023’ten bu yana ikinci kez tutuklanan Merdan Yanardağ hakkında.
Ama dikkat: Son tutuklama değil, önceki tutuklama ile ilgili karar verilmiş.. Birinci tutuklama hakkında karar verilmiş.
O karar haberleştirilince, okuyanlar sanıyor ki:
“Geçtiğimiz haftaki ikinci tutuklama için AYM, yememiş içmemiş, üç günde karar vermiş!”
Hayır.
Dün açıklanan AYM kararının, son tutuklama ile uzaktan yakından ilgisi yok. Merdan Yanardağ’ın 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinden hemen sonra, Tele1 televizyonunda yaptığı konuşma ile ilgili olarak, “tutuklama hak ihlalidir” kararı verilmiş.
Önce, tutuklamaya gerekçe olan sözleri vereyim:
...YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN...
Gündem
Ali Karahasanoğlu Sözcü’nün algı manşetini böyle ifşa etti! ‘20 Uçağı 116 milyar lira pahalı almışız’