Anayasa Mahkemesi'nden terör sevici HDP'li Demirtaş hakkında karar
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem'in uzun tutukluluk başvurusunda oybirliği ile ihlal kararını verdi.
Anayasa Mahkemesi (AYM) Demirtaş için tutukluluğun makul süreyi aştığı ve Anayasa19. maddenin ihlal edildiğine karar verildi. Mahkeme 50 bin TL manevi tazminata hükmetti. Karar bilgi için Ankara 19 ACM'ye gönderildi.
Yüksek Mahkeme, CHP'li Milletvekili Eren Erdem için de hak ihlali olduğuna hükmederek, 30 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.