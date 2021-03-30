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Siyaset Anayasa Mahkemesi’nden son dakika HDP kararı! HDP kapatıldı mı?
Siyaset

Anayasa Mahkemesi’nden son dakika HDP kararı! HDP kapatıldı mı?

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin kapatılmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne dava açılmıştı. HDP davasına yönelik son dakika gelişmesi yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianame Anayasa Mahkemesi paportörü tarafından reddedildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 17:16:00 - 2021-03-30 17:20:39
Anayasa Mahkemesi’nden son dakika HDP kararı! HDP kapatıldı mı?

Anayasa Mahkemesi'nden son dakika flaş karar. Lagıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı HDP'nin kapatılmasıyla ilgili iddianame yarın AYM Genel Kurulu'nda görüşülecekti. Ancak son dakika bilgisine göre, iddianame için ilk incelemeyi yapan AYM raportörü, raporunu tamamladı ve eksiklerin giderilmesi için iddianamenin iadesi istendi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderilmişti. Bekir Şahin hazırladığı iddianamede HDP’nin mevcut eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile tutuklu eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil 687 HDP’li hakkında siyasi yasaklılık istenmişti.

 

 

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