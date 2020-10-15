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Aktüel Anayasa Mahkemesinden "özel halk otobüsü" kararı
Aktüel

Anayasa Mahkemesinden "özel halk otobüsü" kararı

Anayasa Mahkemesi, trafikte çıkan kavgada muavinin işlediği cinayet nedeniyle trafikten men edilen özel halk otobüsünün sahibine, iş yapamadığı dönemdeki kayıpları için tazminat ödenmemesini hak ihlali saydı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 12:30:23 -
Anayasa Mahkemesinden "özel halk otobüsü" kararı

ANKARA (AA) - Anayasa Mahkemesi, trafikte çıkan kavgada muavinin işlediği cinayet nedeniyle trafikten men edilen özel halk otobüsünün sahibine, iş yapamadığı dönemdeki kayıpları için tazminat ödenmemesini hak ihlali saydı.

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, İstanbul'da yolcu kapma yarışı nedeniyle 2 özel halk otobüsü personeli arasında kavga çıktı.

Kavga sırasında muavin, diğer otobüsteki görevliyi bıçakla yaraladı. Yaralının hayatını kaybetmesi üzerine Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan muavin hapis cezası alırken otobüsün de geçici olarak trafikten men edilmesine karar verildi.

Otobüsün işletmecisi ise cinayet olayıyla ilgisinin bulunmadığını belirterek, aracın trafikten men edilmesi nedeniyle iş yapamadığı dönemdeki kayıpları için tazminat istedi.

Tazminat talebi reddedilen otobüs işletmecisi Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Anayasa Mahkemesi, başvurucunun mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi. İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için karar yerel mahkemesine gönderildi.

Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, başvurucunun işleticisi olduğu özel halk otobüsünün 6 ay boyunca trafiğe çıkamaması nedeniyle maddi kayıp yaşadığı belirtildi.

Ölüm olayı nedeniyle açılan ceza davasına ilişkin kararda, başvurucunun olaya dahil olduğuna dair bir değerlendirme yapılmadığı vurgulanan gerekçede, tazminat davasında ise "başvurucunun da karıştığı olay..." demekle yetinildiği kaydedildi.

Gerekçede, "Başvurucunun tutum ve davranışları ile tedbir kararına yol açan kanuna aykırılık arasındaki bağlantının makul şekilde değerlendirilmemesi ve ortaya çıkan zararın giderilmemiş olması dikkate alındığında mülkiyet hakkına yapılan müdahaleyle başvurucuya şahsi olarak aşırı ve orantısız külfet yüklenmiştir." ifadelerini yer verildi.

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