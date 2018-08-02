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Anayasa Mahkemesi'nden Kılıçdaroğlu'na ret!

Anayasa Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başvurusunda ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddialardan dolayı tazminat ödemeye mahkum edilmesinin ifade özgürlüğünü ihlali iddiasının kabul edilemez olduğuna karar verdi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 11:31
Anayasa Mahkemesi'nden Kılıçdaroğlu'na ret!

Anayasa Mahkemesi (AYM) Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "İkinci Bölümü 18/7/2018 tarihinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun (2) (B. No: 2015/2850) başvurusunda ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verdi.

NE OLMUŞTU...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı olan başvurucu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, partisinin grup toplantılarında, bazı basın açıklamalarında ve televizyon programlarında Kayseri Büyükşehir Belediyesiyle ilgili bazı iddialarını kamuoyuyla paylaşmıştır.

Bu iddialara karşı, olayların yaşandığı tarihteki Belediye Başkanı tarafından açılan davada, Asliye Hukuk Mahkemesi başvurucu aleyhine manevi tazminata hükmetmiştir. Bu karar Yargıtay tarafından onanmıştır. Başvurucunun onama kararına karşı yaptığı karar düzeltme başvurusu reddedilmiştir. Bunun üzerine başvurucu bireysel başvuruda bulunmuştur.

İDDİALAR

Başvurucu, dile getirdiği bazı iddialardan dolayı tazminat ödemeye mahkum edilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini öne sürmüştür. Mahkemenin Değerlendirmesi: 6216 Sayılı Kanuna ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğüne göre bireysel başvuruların, başvuru yollarının tüketildiği, başvuru yolu öngörülmemiş ise ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekmektedir. Somut olayda başvurucunun Yargıtayın karar düzeltme talebinin reddine ilişkin nihai kararının öğrenildiği 14/5/2014 tarihinden itibaren otuz günlük başvuru süresi geçtikten sonra 16/2/2015 tarihinde bireysel başvuruda bulunduğu anlaşılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle başvurunun süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir."

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 11:31
  1. Kayseri
  2. Anayasa Mahkemesi
  3. Cumhuriyet Halk Partisi
  4. Kemal Kılıçdaroğlu

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  • DuranDuran21 dk önce
    Zaman aşımına uğramış kendi işini böyle takip eden adam devlet yönetmeye kalkıyor mazallah
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