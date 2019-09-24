Anayasa Mahkemesi'nden Johson'a engel!
İngiltere Anayasa Mahkemesi, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu tatil etme kararının hukuka aykırı olduğunu belirtti.24 Eylül 2019 Salı 13:23
İngiltere Başbakanı Boris Johnson Brexit'i engellemek için İngiltere parlamentosunu tatil edeceğini söylemişti.
Ülke çapında protestolara neden olan teklifine bir ret de Anayasa Mahkemesi'nden geldi.
Hemen açılması bekleniyor
İngiltere Anayasa Mahkemesi, kararın hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Kararın ardından 14 Ekim'e kadar kapalı kalması planlanan parlamentonun hemen açılması bekleniyor.
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