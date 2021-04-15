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Gündem Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
Gündem

Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı

Anayasa Mahkemesi, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay Başsavcılığı'na iade etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 17:05:00 - 2021-04-15 17:23:54
Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), eksiklik tespit ettiği terör örgütü PKK'nın siyasi kolu Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle hazırlanan iddianameyi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.

Alınan bilgiye göre, AYM Genel Kurulunca 31 Mart'ta eksiklik tespit edildiği gerekçesiyle iade edilmesine karar verilen iddianame, bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

İddianameyle birlikte, iadeye ilişkin kararın gerekçesi de başsavcılığa iletildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesinin belirlediği eksikleri tamamladıktan sonra iddianameyi tekrar Yüksek Mahkemeye gönderebilecek.

İddianamenin Yüksek Mahkeme'ye ulaşmasının ardından yeniden raportör görevlendirilecek ve AYM Genel Kurulu belirlenecek bir günde ilk incelemeyi yapacak.

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