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Gündem Anayasa Mahkemesi'nden ek MTV kararı
Gündem

Anayasa Mahkemesi'nden ek MTV kararı

Yeniakit Publisher
2023-09-28 12:28:00 - 2023-09-28 13:27:59
Anayasa Mahkemesi'nden ek MTV kararı

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin başvurusu üzerine ek MTV'yi esastan görüştü. Yüksek mahkeme ek MTV'nin iptali istemini oybirliği ile reddetti.

Anayasa Mahkemesi, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören Kanun hükmünün iptal istemini oy birliğiyle reddetti.

Cumhuriyet Halk Partisi, ek MTV'nin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Düzenleme ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin olumsuz etkilerine karşı 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere araç sahiplerinden ek MTV alınması kararlaştırılmıştı.

Ağustos ve kasım ayrında iki eşit taksit olarak ödenen ek MTV'nin ilk taksitini araç sahiplerinin yüzde 87'si ödemiş, yüzde 13'lük bir kesim ise düzenlemenin iptal edileceğini düşünerek ödeme yapmamıştı.

İkinci taksiti kasım ayında ödenecek ek MTV'den 2 taksitte toplam 30 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.
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Yorumlar

TATAR RAMAZAN

BU KARAR TAMAMEN İPTAL EDİLMELİ HAKSIZ BİR VERGİ ,TÜM HAKLARIM ZEHİR OLSUN,O KADAR DOĞRULARIN ARASINDA YANLIŞLIKLAR UMURSAMAZLIKLAR VARKİ SAYSAM BİTMEZ.DEVLET BURDA BU MTV EK VERGİLERİNİ ALACAĞINA DEPREM BÖLGELERİNE YAPILACAK MASRAFLARINI BURDAN KARŞILAYACAĞINA,ÖNCE KAMUDA TAMAMEN TASARRUF YAPIP TEPEDEN AŞAĞIYA TÜM CUMHURBAŞKANI BAKANLAR MİLLETVEKİLLERİ ELÇİLER PASPASÇILARA VARANA KADAR HERKES KAZANÇLARININ 3/2 SİNİ HAZİNE ZORUNLU ALMAMA KARŞILIĞI İLE HAZİNE BAĞIŞLAYACAKLARDI.VE YAT KAT ZART ZURTU OLANLARDAN DA VERGİ MAZOTLARDAN VERGİ ALINMALI HERŞEY BİR TOKAT GİBİ YEREL SEÇİMDE AYAN BEYAN KARŞIMIZA ÇIKACAKTIR.HERKES MİLLET OLARAK BUNLARI GÖRÜYORUZ.600 TANE BOŞ ADAM VAR BUNLAR 1 DÖNEM VEKİLLİK YAPSALAR HEMEN EMEKLİ OLUYORLAR DOĞRUMU BU TAMAMEN İPTAL EDİLMELİ KISACA BEN KENDİ HAKKIMI DEVLETİME HELAL EDİLECEK YERDE HELAL EDİYORUM BUNLAR İTİBARİ İLE ZEHİR OLSUN DİYORUM.
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