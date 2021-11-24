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Siyaset 'Anayasa Mahkemesi siyasette taraf' dedi! MHP'li Yıldız yeni anayasa taslağını anlattı
Siyaset

'Anayasa Mahkemesi siyasette taraf' dedi! MHP'li Yıldız yeni anayasa taslağını anlattı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Adalet Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü komisyon toplantısında konuştu. Yıldız, Anayasa Mahkemesi için, "Siyasette taraflar." dedi ve MHP'nin yeni anayasa taslağına ilişkin bilgiler aktardı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 17:28:00 - 2021-11-24 17:50:07
'Anayasa Mahkemesi siyasette taraf' dedi! MHP'li Yıldız yeni anayasa taslağını anlattı

Adalet Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Anayasa Mahkemesi'nin "siyasette taraf" olduğunu söyledi.

"Anayasa Mahkemesi, milletin seçtiklerinin kararlarına karşı devamlı surette karar alıyorsa, orada, millet egemenliğinden çok yargıçlar yönetimi hâkimdir. 'Türban' ve '367' kararlarında olduğu gibi." diyen MHP'li Yıldız, "Anayasa Mahkemesi önüne gelen konularda yetkisini oldukça geniş tutmaya çalışmaktadır. Esasen mahkemenin, hukuk kuralı koyma konusunda teorik olarak demokratik meşruiyeti yoktur. Mahkemenin ideolojik kararlarına karşı kontrol mekanizması bulunmaması önemli bir eksikliktir. Anayasa Mahkemesi, bazı kararlarıyla seçilmiş organlar üzerinde tahakküm kuran 'kürsüden yasa yapan' mahkeme konumuna düşmektedir." ifadelerini kullandı.

Feti Yıldız, MHP tarafından hazırlanan yeni anayasa taslağının bir bölümünü, şöyle anlattı:

"Anayasa önerimiz; Başlangıç, Genel Esaslar, Temel Hak ve Ödevler, Cumhuriyetin Temel Organları Son Hükümler şeklinde dört kısım ve 100 maddeden oluşmaktadır. Başlangıca, ‘Allah’ın lütfu, kardeşlik ruhu ve vatan sevgisiyle varlık bulmuş biz Türk Milleti’ düsturu ile giriş yapılmıştır. ‘Devletin şekli ve nitelikleri’ aynen korunarak birinci maddede ele alınmış, maddenin son fıkrasında ‘Bu madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez’ hükmü konulmuştur. Anayasa’nın ikinci kısmında ‘Temel Hak ve Ödevler’ düzenlenmiş, en geniş şekilde güvenceye kavuşturulmuştur. Hakları düzenleyen tüm maddelerdeki sınırlama sebepleri kaldırılmıştır."

'Kurumsallaşmış başkanlık sistemi'

"Anayasa’nın üçüncü kısmında, üç bölüm halinde ‘Cumhuriyetin Temel Organları’, yasama, yürütme ve yargı başlıkları ile düzenlenmiş, yasama organı için ‘Milli birliği sağlama’, yürütme için ‘Kurumsallaşmış başkanlık sistemi’, yargı için ‘Bağımsız ve tarafsız yapılanma’ anlayışı ön plana çıkarılmıştır. Bu kapsamda TBMM Başkanı’na ‘Tarafsız konumuyla’ milli uzlaşmanın sağlanmasında ve siyasi krizlerin çözümünde arabuluculuk işlevi yüklenmiştir. TBMM’nin yetkileri; kanun yapımında, antlaşmaların onaylanmasında ve sona erdirilmesinde, bütçenin kabul edilmesinde, anayasal kurum ve kuruluşlara üye seçmede, meclis soruşturması açılmasında kuvvetlendirilmiştir. Milletvekillerinin dokunulmazlığıyla, milletvekilliğinin düşme sebeplerine dair belirsizlikler giderilmiştir."

Parti kapatma davaları!

"Yüce Divan yargılaması ve siyasi parti kapatma davalarının, 'Yüce Divan' adıyla oluşturulan yeni bir mahkemede görülmesi gerekir. Türk milletinin beklentisi, Cumhuriyetin 100. yılında 'Parlamenter sistemle geriye gidiş' değil, gelecek yüz yılı milli ve vizyoner bir bakışla kavrayan 'Türk Tipi Başkanlık Sistemi’nin kökleşmesi, bunun yanı sıra huzuru, refahı, birlik ve kardeşlik bağlarını tahkim edecek yeni bir anayasadır."

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