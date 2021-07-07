Anayasa Mahkemesi kimin AYM’si? Verdiği karar FETÖ ve PKK’yı sevindirdi ama milleti derinden yaraladı!

Anayasa Mahkemesi her fırsatta FETÖ ve PKK'nın sözcülüğüne soyunan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu için hak ihlali kararı vermesi başta FETÖ'cüleri ve PKK destekçilerini sevindirdi.

PKK propagandasından tutuklanmıştı

FETÖ'cülerin sözcülüğüne soyunan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak suçundan tutuklandı.

AYM sözde ‘hak ihlali’ kararı verdi

Anayasa Mahkemesi ise 1 Temmuz'daki Genel Kurul gündem toplantısında, Gergerlioğlu'nun, paylaşımları nedeniyle terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırılmasının ifade özgürlüğünün, dokunulmazlık hakkını kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi nedeniyle de seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine ilişkin başvurusunu görüştü.

Yüksek Mahkeme, oy birliğiyle Gergerlioğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar vermiş, kısa kararın bir örneğinin de başvurucunun tutukluluk halinin sona erdirilmesi suretiyle ihlal ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yargılamayı yapan mahkemeye gönderilmesini kararlaştırmıştı.

Tahliye edildi

Bu kapsamda Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Gergerlioğlu'nun tutukluluk halinin sona erdirilmesine karar verdi.

Kararın Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesinin ardından yerel mahkeme HDP'li Gergerlioğlu'nun tahliyesine hükmetti.

Karar terör destekçilerini sevindirdi

Gergerlioğlu tahliyesinin ardından Twitter üzerinden "Nerede kalmıştık?" paylaşımında bulundu.

Paylaşımına Firari FETÖ'cüler ve PKK destekçisi isimler destek verdi.

FETÖ’cülerden peş peşe bayram mesajları!

Gergerlioğlu'nun paylaşımına yanıt veren Firari FETÖ'cüler Emre Uslu ve Adem Yavuz Arslan "Hoş geldiniz geçmiş olsun" paylaşımı yaptı.

PKK propagandası yapmak suçundan yargılanan Ahmet Aziz Nesin de "Hoş geldin Gergerlioğlu" şeklinde paylaşım yaptı.

Firari Dündar da sevindi!

MİT tırları davasında yargılanan firari Can Dündar da Gergerlioğlu'nun oğlu Salih'in yaptığı paylaşıma "Bütün esirler salıverilsin" ifadeleriyle destek verdi.