  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Koruyucu kasklardaki bilinmeyen tehlike kuryeleri tedirgin etti: Hayatınızla oynamayın

Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında Dilfiraz Karataş'ın vurulduğu anlar kamerada

Arjantin'de 'Fernebahçe' kuruldu!

Alper Gezeravcı uzay deneylerini paylaştı

Bu gençlerimize ne oluyor... Böyle bir cinnet yok... Tüm ailesini vahşice katletti

Erdoğan’ın Eski Basın Danışmanı canlı yayında açıkladı: CHP'li belediye başkanı Erdoğan’dan bir şey istedi

Çaydırıcı gücümüz PÖH’lerden gurur verici derece: PKK ve diğer terör örgütlerinin korkulu rüyası… PÖH, “SWAT Challenge 2024”e damgasını vurdu

İnananların yüz akı! Akit Medya Grubu’nda yeni görevlendirmeler

Tahminleri tutmayınca ortadan kaybolmuştu! Murat Gezici bir döndü pir döndü CHP’nin anketçisi Murat Kurum için bakın ne dedi?

Algı ajanı Fatih Altaylı hakkında istenen ceza belli oldu!
Gündem Anayasa Mahkemesi Başkanı’ndan Başkan Erdoğan’a saygısızlık! Yüzüne baka baka…
Gündem

Anayasa Mahkemesi Başkanı’ndan Başkan Erdoğan’a saygısızlık! Yüzüne baka baka…

Yeniakit Publisher
2024-02-08 15:35:00 -
Anayasa Mahkemesi Başkanı’ndan Başkan Erdoğan’a saygısızlık! Yüzüne baka baka…

Son dönemde teröristler ve isyancılar hakkında verdiği kararlarla meşruiyeti iyice sorgulanır hale gelen Anayasa Mahkemesi’nin Başkanı Zühtü Arslan, seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’a hukuk öğretmeye kalkıştı!..

Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Yılmaz Akçil'in yemin töreni Yüce Divan Salonu'nda yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Son dönemde Can Atalay krizinde Yargıtay ile sık sık karşı karşıya gelen Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da törende dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da salonda bulunduğu dakikalarda ,"Hiç kimsenin Anayasa Mahkemesinin hükümlerine ilişkin anayasa yorumunu kararlarını beğenme ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak beğenmesek de bir hukuk devletinde bu kararlara uyulması anayasal zorunluluktur. Öte yandan, anayasanın üstünlüğünü ve temel hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlamayı amaçlayan anayasa yargısının işlevsel olması verilen kararların yerine getirilmesine bağlıdır. Karara uyulmaması durumunda hukukun üstünlüğü ilkesi zedeleneceği gibi yargılamanın da bir anlamı olmayacaktır. AYM kararları 153'ncü maddeye göre kesin olup gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Kararların uygulanması her şeyden evvel Anayasa'nın hepimizi bağlayan bir toplum sözleşmesi olmasının zorunlu bir sonucudur" diye konuştu.

AYM'nin tartışmalı kararları

Anayasa Mahkemesi’nin son zamanlarda meşruiyeti sorgulanmaya başlandı. Gezi isyanında aktif rol alan ve cezadan yırtmak için TİP’ten milletvekili yapılan Can Atalay hakkında “hak ihlali” kararı veren AYM’nin bir skandalı daha ortaya çıkmıştı. Çağlayan Adliyesi’nde saldırı gerçekleştiren ve 1 kişinin ölümü 3 polisin yaralanmasına neden olan DHKP/C’li terörist Emrah Yayla hakkında geçtiğimiz yıllarda hapisteyken aynı kararı verdiği belirlenmişti.

Bahçeli CHP'ye ayar verdi: Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum
Bahçeli CHP'ye ayar verdi: Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bahçeli CHP'ye ayar verdi: Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum

AYM üyesinden tartışma çıkaran paylaşım: Anayasa Mahkemesi mi fil, Yargıtay mı?
AYM üyesinden tartışma çıkaran paylaşım: Anayasa Mahkemesi mi fil, Yargıtay mı?

Gündem

AYM üyesinden tartışma çıkaran paylaşım: Anayasa Mahkemesi mi fil, Yargıtay mı?

Anayasa Mahkemesi'nden skandal Ekşi Sözlük kararı!
Anayasa Mahkemesi'nden skandal Ekşi Sözlük kararı!

Gündem

Anayasa Mahkemesi'nden skandal Ekşi Sözlük kararı!

Anayasa Mahkemesi HDP’yi değil, üç partiyi kapatmış!
Anayasa Mahkemesi HDP’yi değil, üç partiyi kapatmış!

Siyaset

Anayasa Mahkemesi HDP’yi değil, üç partiyi kapatmış!

Anayasa Mahkemesi'nden 'nonoş' kararı
Anayasa Mahkemesi'nden 'nonoş' kararı

Gündem

Anayasa Mahkemesi'nden 'nonoş' kararı

AYM bakın kimlerle kol kola girmiş! Adliyeye saldıran terörist hakkında skandal detay
AYM bakın kimlerle kol kola girmiş! Adliyeye saldıran terörist hakkında skandal detay

Gündem

AYM bakın kimlerle kol kola girmiş! Adliyeye saldıran terörist hakkında skandal detay

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23