Anayasa Mahkemesi Başkanı’ndan Başkan Erdoğan’a saygısızlık! Yüzüne baka baka…

Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Yılmaz Akçil'in yemin töreni Yüce Divan Salonu'nda yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Son dönemde Can Atalay krizinde Yargıtay ile sık sık karşı karşıya gelen Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da törende dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da salonda bulunduğu dakikalarda ,"Hiç kimsenin Anayasa Mahkemesinin hükümlerine ilişkin anayasa yorumunu kararlarını beğenme ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak beğenmesek de bir hukuk devletinde bu kararlara uyulması anayasal zorunluluktur. Öte yandan, anayasanın üstünlüğünü ve temel hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlamayı amaçlayan anayasa yargısının işlevsel olması verilen kararların yerine getirilmesine bağlıdır. Karara uyulmaması durumunda hukukun üstünlüğü ilkesi zedeleneceği gibi yargılamanın da bir anlamı olmayacaktır. AYM kararları 153'ncü maddeye göre kesin olup gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Kararların uygulanması her şeyden evvel Anayasa'nın hepimizi bağlayan bir toplum sözleşmesi olmasının zorunlu bir sonucudur" diye konuştu.

AYM'nin tartışmalı kararları

Anayasa Mahkemesi’nin son zamanlarda meşruiyeti sorgulanmaya başlandı. Gezi isyanında aktif rol alan ve cezadan yırtmak için TİP’ten milletvekili yapılan Can Atalay hakkında “hak ihlali” kararı veren AYM’nin bir skandalı daha ortaya çıkmıştı. Çağlayan Adliyesi’nde saldırı gerçekleştiren ve 1 kişinin ölümü 3 polisin yaralanmasına neden olan DHKP/C’li terörist Emrah Yayla hakkında geçtiğimiz yıllarda hapisteyken aynı kararı verdiği belirlenmişti.