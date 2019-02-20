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Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan bireysel başvuru rakamlarını açıkladı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "23 Eylül 2012’den bugüne kadar toplam 216 bin civarındaki başvurudan 176 binini sonuçlandırmış bulunmaktayız" dedi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:48
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan bireysel başvuru rakamlarını açıkladı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "23 Eylül 2012’den bugüne kadar toplam 216 bin civarındaki başvurudan 176 binini sonuçlandırmış bulunmaktayız" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Yıldız Seferinoğlu için Yüce Divan Salonu’nda yemin töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yüksek yargı üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona girişinde CHP lideri Kılıçdaroğlu ile tokalaştı.


Törende konuşan Arslan, Seferinoğlu’nu tebrik ettiğini belirterek, Seferinoğlu’nun engin mesleki tecrübesiyle Anayasa Mahkemesi’ne katkılar yapacağına inandığını söyledi. Anayasa Mahkemesi’nin Anayasanın üstünlüğünü ve bireylerin temel haklarını, yargı bağımsızlığı tarafsızlığı içinde korumakla görevli bir yüksek yargı kurumu olduğunu ifade eden Arslan, Anayasa Mahkemesi’nin Anayasayı koruma görevini anayasal sınırlar içerisinde hareket ederek yerine getirdiğini kaydetti.



"Hukuk devleti temel hak ve hürriyetleri güvenceye alan devlettir"


Arslan, hukukun, her toplum için ekmek, su ve hava kadar hayati bir ihtiyaç olduğunu dile getirerek, "Dolayısıyla hukukun üstünlüğünün sağlanması ve sürdürülmesi, bir ülkenin geleceğinin teminatıdır. Bu bağlamda Anayasada ifadesini bulan ve milli hedefimiz olan çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma ancak tüm kural ve kurumlarıyla hukuk devletinin tesisiyle mümkündür. Tam da bu nedenle hukuk devleti anayasal kimliğimizin temeline yerleştirilmiştir. Anayasanın 2. maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti, diğer nitelikleri yanında adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devletidir. Hukuk devleti temel hak ve hürriyetleri güvenceye alan devlettir" diye konuştu.



"176 bin başvuruyu sonuçlandırmış bulunmaktayız"


2010 anayasa değişikliğiyle bireysel başvurunun kabul edilmesinin temel hak ve hürriyetlerin korunması bakımından bir milat olduğunu anlatan Arslan, devrim niteliğindeki bu değişikliğin Türkiye’de anayasa yargısının bireysel başvurudan önce ve sonra olmak üzere iki dönemde incelenmesi sonucunu doğurduğunu söyledi. Arslan, Anayasa Mahkemesi’nin artan iş yüküne rağmen bireysel başvuruları makul bir sürede sonuçlandırmaya gayret gösterdiğini kaydederek, "23 Eylül 2012’den bugüne kadar toplam 216 bin civarındaki başvurudan 176 binini sonuçlandırmış bulunmaktayız. Bu kapsamda yapılan başvuruları karşılama oranı da her geçen yıl artmaktadır. 2018 yılında mahkememize 38 bin civarında başvuru yapıldı. Mahkememiz, 2018 yılı içerisinde 35 bin başvuruyu sonuçlandırdı. Önümüzde 40 bin civarında derdest bireysel başvuru dosyası var. Hedefimiz bu başvuruları mümkün olduğu kadar makul süre içinde sonuçlandırmaktır" şeklinde konuştu.


Arslan’ın konuşmasının ardından yemin törenine geçildi. Öz geçmişi okunan Seferinoğlu, yemin etti. Seferinoğlu’na Arslan tarafından kisvesi giydirildi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:48
  1. doğa

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