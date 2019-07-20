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Anasına küfreden adamın avukatı oldu

Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan, kendisi dahil tüm hukukçulara sinkaflı küfürler savuran sanığın sözcülüğüne soyundu.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:31
Anasına küfreden adamın avukatı oldu

Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesinden rahatsız olan, 31 Mart’ta yapılan İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine karşı çıkan, maskeli provokatörlere hapis cezası getiren İç Güvenlik Paketi’ni dahi eleştiren Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan, kendisi dahil tüm hukukçulara sinkaflı küfürler savuran sanığın sözcülüğüne soyundu. Denizli Barosu’na kayıtlı Avukat Çetin Arık’a “Siz hukukçular ortalığın anasını sinkaf ettiniz, a**** k*** çocukları, lanet olsun hepinize o… çocukları” şeklinde ağız dolusu küfür eden şahsı savunmak için cübbesini giyen Baro Başkanı Müjdat İlhan, avukatlık mesleğini ayaklar altına aldı. Eşine az rastlanır olay sonrası ayaklanan Denizli Barosu’na kayıtlı avukatlar, İlhan’ın istifasını istedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:31
  1. Müftülere nikah kıyma yetkisi
  2. İstanbul seçimleri
  3. İç Güvenlik Paketi
  4. Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan
  5. Denizli Barosu
  6. Avukat Çetin Arık
  7. sinkaflı küfürler

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